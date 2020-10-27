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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’daki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

İHA

Diyarbakır’daki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yetki ve sorumluluğunda bulunan mezarlık alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirmek için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Mezarlığında 25 personel ve 8 araçla çalışma başlatan Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklar içindeki yabani otları keserek temizledi. Ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri topladı, tüm yolları temizledi, toplanan atıkları araçlarla çöp alanına aktardı. Temizlik Şube Müdürlüğü, Yeniköy Mezarlığındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra kentte bulunan Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yürütecek.
Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sürdürülen çalışmalarının ardından Eğil İlçesi’nde yer alan ve çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Peygamber Kabirlerinde de bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatacak.
Yapılan temizlik çalışmaları ile mezarlıkların huzur veren bir görünüme kavuştuğunu dile getiren vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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