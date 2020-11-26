Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde vatandaşlar koyu Trabzonspor taraftarı. Evlerini Trabzonspor'un renklerine boyayan vatandaşlar son olarak okul duvarlarını da bordomavi yaptı.

Çınar'a bağlı Bağacık köyü, yıllardır Trabzonspor aşkıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor camiasının da ziyaret ettiği köy, fanatikliği bir adım ileri taşıdı. Köyde hemen her ev Trabzonspor'un renkleri olan bordomaviye bürünürken, vatandaşlar son olarak köy okulunu da bordo mavi yaptı. Köy sakinlerinden Ahmet Gündüz, daha önce köydeki hemen her evi bordomavi renklere boyadıklarını söyledi. Aşığı oldukları Trabzonspor kulübünün renklerini hayatlarının her alanında görmek istediklerini aktaran Gündüz, son olarak okul duvarlarını da bordo maviye boyadıklarını ifade etti. Gündüz, "Trabzonspor'un maçının olduğu günlerde ekran başına geçeriz. Köydeki herkes Trabzonspor'u destekliyor. Hemen her evin duvarı bordo mavi, son olarak okulumuzu da bordo maviye boyadık. Trabzonspor deyince bizim için akan sular duruyor" dedi.

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