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Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı

İHA

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı

Kış aylarında vatandaşların sıkça tükettiği adaçayına talep pandemi döneminde arttı.
Hava sıcaklıkları düşmesiyle birlikte Diyarbakır’da vatandaşlar soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvuruyor. Kentte özellikle kış çaylarına talep artarken bunların başında gelen adaçayı da tezgahlarda yerini aldı. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen adaçayı korona virüsten korunmak isteyenlerin de bir numaralı içeceği haline geldi.
Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami önünde adaçayı satan Fırat Özel, çayın kilosunun 200 liraya yaklaştığını söyledi. Özel, "Ben adaçayının destesini 510 lira arasında satıyorum. Bu bitki kış mevsimlerinde halkın talep ettiği bir bitkidir. Adaçayının korona virüse karşı bağışıklık oluşturduğu söyleniyor. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirmesinin en iyi ve yan etkisiz yolu Allah'ın tabiat eczanesinden faydalanmaktan geçer" dedi.

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