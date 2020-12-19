Silvan'da baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan baraj suyu çekildi, eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır'da bulunan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santralının su ihtiyacını karşılayan Batman Barajı'nda sular çekilince eski mezarlar göründü. Diyarbakır'daki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarda düşüş yaşandığı veriler ortaya çıktı. Su seviyesi azalan barajlardan biri de Diyarbakır havzası içerisinde yer alan Dicle Çayı üzerinde kurulu olan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santralının su ihtiyacını karşılayan Batman Barajı oldu. Baraj sularının altında kalan eski Kumgölü köyüne ait mezarlıklar, Tekenler eski kalıntılar su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı. Baraj doluyken hiç bir şey görünmezken, su seviyesi düşünce eski Kumgölü mezarlıkları göründü. Vatandaş Doğan Çelik, "Yağmur yağmadığından dolayı kuraklık var. Umarım bu kuraklık en kısa zamanda yağmura dönüşür. Su seviyesini görüyorsunuz her sene yüksekti bu yıl bayağı düşmüş, hatta köyün eski mezarlıkları görünüyor. Şu an bir kuraklık tehlikesi var. İnşallah Allah'ü Teala bizim rızkımızı verir" dedi.

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