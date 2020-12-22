Türk Kızılayından Dicle'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından ilçede bulunan saat kulesi yanında düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü vatandaşlardan kan toplandı. Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personelleri içinde barındıran, 4 yatak kapasiteli kan bağışı aracına giden vatandaşlar gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Kan Bağış Kazanım Uzmanı Yunus Küçükkaya, pandemi nedeniyle Kızılay kan stoklarında ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi. Küçükkaya, "Vatandaşların bu konuda duyarlı olup, kan bağışında bulunmaları önem arz etmektedir. 22 Aralık 2020 Salı günü Dicle’de düzenlenen kan bağışı kampanyası sabah saat 10.30’da başlamış olup, akşam saat 17.30’a kadar devam edecektir" dedi.

Artan korana virüs vakaları nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma görüldüğünü belirten Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Akalp de "Yaşanan kan ihtiyacını karşılamak üzere, bugün ilçemizde kan bağışı kampanyasını düzenledik. Kan bağışı kampanyamıza desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Kadir Yurdagül olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, esnaf ile vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Rabbim, Türk Kızılayı gönüllülerinden razı olsun" diye konuştu.

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