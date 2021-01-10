Türk Kızılayından engelli, yaşlı ve hastalara ziyaret

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Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Dicle ilçe temsilciliği, kentte bulunan yaşlı, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Akalp, hayırseverlerin desteği ile bu hafta yaşlı, engelli ve hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Akalp, "Türk Kızılayı olarak hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret edip onların dualarını aldık. Ziyaret ettiğimiz yaşlı, engelli ve hasta ailelere ikramlarda bulunduk. Pandemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, bizi gören aileler çok sevindi. Ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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