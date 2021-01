Diyarbakır’da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, alınan son tedbirleri takiben Diyarbakır’da korona virüs vakalarının yüzde 70 oranında gerilediğini, korona virüs yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 29’lara düştüğünü belirterek pandemi nedeniyle yapılan ve yapılacak yardım paketlerini açıkladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarıyla bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, pandemi sürecinde devletin ve yerelde kendilerinin yaptıkları ve yapacakları yardım paketlerini açıkladı. Vali Münir Karaloğlu, son tedbirler nedeniyle iş yeri kapalı olan 2 bin 761 esnafa bin 500 lira ek nakdi destek, bu iş yerlerinde çalışan 7 bin 362 kişiye erzak yardımı yapılacağını kaydetti. Vali Karaloğlu, 2020 yılında Diyarbakır’da yeni kurulan şirket sayısının, kapanan şirket sayısının 9 katı olduğunu ifade ederek bin 994 yeni şirketin kurulduğunu vurguladı.



“Bin 28 esnafımız dükkanını kapamış, buna karşılık 4 bin 556 yeni iş yeri açılmış”

Vali Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi dolayısıyla bir destek ve dayanışma paketi hazırladıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, “Tam bir yıldır dünya görülmeyen bir virüsle, pandemiyle mücadele ediyor. Hepimiz çok etkilendik. Yememiz, içmemiz, çalışma biçimimiz, düğünümüz, taziyemiz her şeyimiz değişti ve değişmeye devam ediyor. Şimdi farklı rakamlar vermek istiyorum. Biliyorsunuz birinci kısıtlama döneminde nisan, mayıs döneminde hükümetimiz bir sosyal destek programı açıklamıştı. Türkiye genelinde vatandaşlarımızın hesabına Birinci, ikinci, üçüncü fazlarda bine lira yardım gönderilmişti. Diyarbakır’da birinci, ikinci, üçüncü fazda toplam 202 bin 935 vatandaşımıza devletimiz biner lira yardım gönderdi. Daha sonra ‘Biz bize yeteriz Türkiye ’ yardım dayanışma kampanyasında da Diyarbakır’ımıza 46 bin 127 haneye yine biner lira yardım gönderilmiş. Diyarbakır’ımızda 21 bin 75 çalışanımız kısa çalışma ödeneğinden yararlandı bu süreçte. Yine 22 bin 306 çalışana nakdi ücret desteği, 10 bin 210 işçimize de işsizlik ödeneği ödendi. Yine 13 bin 305 çalışanımıza da normalleşme desteği verildi. Bu saymış olduğumuz sosyal destek ve çalışma hayatına dönük desteklerin Diyarbakır için söylüyorum, toplam tutarı 528 milyon 82 bin 102 Türk lirasıdır. Yine şirketlerimize dönük can suyu kredileri sağlandı. 2020 yılında Diyarbakır’da, esnaf ve şirketlerin kapanmasına baktığımızda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin verdiği rakamlara göre Diyarbakır’da bin 28 esnafımız dükkanını kapamış. Ama buna karşılık 4 bin 556 yeni iş yeri açılmış. Şirketlerimize baktığımıza da daha çarpıcı bir rakam var. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızın verilerine göre geçen sene 229 şirketimiz kapanmış. Ama buna karşılık bin 994 yeni şirketimiz hayata geçmiş. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafa destek 3 ay boyunca biner lira iş yeri tamamen kapanmış esnafımıza yardım yapacak. Yine iş yeri kira olan iş yerleri içinde 750 liraya kadar kira desteği verecek. Bu hükümetimizin esnafa dönük açıklamış olduğu paketti” dedi.



“Esnafımıza tek seferlik bin 500 lira desteğimiz olacak”

Kendilerinin de yerelde nasıl bir katkı vereceklerine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, “Bizde Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi olarak bizde tek seferlik iş yeri tamamen kapalı olanlara, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, playstation ve internet kafeler, kır bahçeleri, gibi, birde sadece okullara servis yapan esnafımız var. Bunları da içine alacak tek seferlik bin 500 lira desteğimiz olacak. Hem Ticaret ve Sanayi Odamız hem de Esnaf ve Sanatkarlar Ordaları Birliğimiz bize bağlı tamamen kapalı iş yerlerinin listelerini bize verecek ve aynı zamanda IBAN numaralarını da bize verecek biz direkt onların hesabına aktarmış olacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit 2 bin 750 iş yerimizin tamamen kapalı olduğunu görüyoruz. İkinci bir destek de çalışanlara olacak. Bunlara da bir gıda yardımımız olacak. Şu ana kadar tespitimiz 7 bin 500 çalışanımız var. Esnafımıza dolaylı bir destek sayılabilecek yeni bir uygulamamızdan da bahsetmek istiyoruz. Daha önce büyükşehir belediyesi ve belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giyim yardımlarını ayni yardım olarak yapardık. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen bu sistemi değiştirdik. İr banka ile anlaşma yaptık. Vatandaşımıza sosyal kart değimiz kredi kartı, her işleminde kullanabilecek kredi kartı veriyoruz. Bu kredi kartına senede 4 defa, 4 ayda bir ve Ramazanda olmak üzere imkanlarımız ölçüsünde Büyükşehir Belediyesi olarak para yükleyeceğiz. Vatandaş o kartı ile kendisine en yakın iş yerinden alışverişini yapacak. Şu ana kadar 4 ilçemizde 2 bin 700 kartı dağıttık. İlk 200’er lirasını da vatandaşımıza yükledik. İnşallah diğer ilçelerimizde de şu anda alanda çalışmalarımız devam ediyor. Alandaki çalışmamız bittiğinde 17 ilçemizin tamamında bu sosyal kartları vatandaşımıza ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

