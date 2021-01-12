Diyarbakır’da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

İHA

Diyarbakır’da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, alınan son tedbirleri takiben Diyarbakır’da korona virüs vakalarının yüzde 70 oranında gerilediğini, korona virüs yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 29’lara düştüğünü belirterek pandemi nedeniyle yapılan ve yapılacak yardım paketlerini açıkladı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarıyla bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, pandemi sürecinde devletin ve yerelde kendilerinin yaptıkları ve yapacakları yardım paketlerini açıkladı. Vali Münir Karaloğlu, son tedbirler nedeniyle iş yeri kapalı olan 2 bin 761 esnafa bin 500 lira ek nakdi destek, bu iş yerlerinde çalışan 7 bin 362 kişiye erzak yardımı yapılacağını kaydetti. Vali Karaloğlu, 2020 yılında Diyarbakır’da yeni kurulan şirket sayısının, kapanan şirket sayısının 9 katı olduğunu ifade ederek bin 994 yeni şirketin kurulduğunu vurguladı.

“Bin 28 esnafımız dükkanını kapamış, buna karşılık 4 bin 556 yeni iş yeri açılmış”
Vali Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi dolayısıyla bir destek ve dayanışma paketi hazırladıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, “Tam bir yıldır dünya görülmeyen bir virüsle, pandemiyle mücadele ediyor. Hepimiz çok etkilendik. Yememiz, içmemiz, çalışma biçimimiz, düğünümüz, taziyemiz her şeyimiz değişti ve değişmeye devam ediyor. Şimdi farklı rakamlar vermek istiyorum. Biliyorsunuz birinci kısıtlama döneminde nisan, mayıs döneminde hükümetimiz bir sosyal destek programı açıklamıştı. Türkiye genelinde vatandaşlarımızın hesabına Birinci, ikinci, üçüncü fazlarda bine lira yardım gönderilmişti. Diyarbakır’da birinci, ikinci, üçüncü fazda toplam 202 bin 935 vatandaşımıza devletimiz biner lira yardım gönderdi. Daha sonra ‘Biz bize yeteriz Türkiye ’ yardım dayanışma kampanyasında da Diyarbakır’ımıza 46 bin 127 haneye yine biner lira yardım gönderilmiş. Diyarbakır’ımızda 21 bin 75 çalışanımız kısa çalışma ödeneğinden yararlandı bu süreçte. Yine 22 bin 306 çalışana nakdi ücret desteği, 10 bin 210 işçimize de işsizlik ödeneği ödendi. Yine 13 bin 305 çalışanımıza da normalleşme desteği verildi. Bu saymış olduğumuz sosyal destek ve çalışma hayatına dönük desteklerin Diyarbakır için söylüyorum, toplam tutarı 528 milyon 82 bin 102 Türk lirasıdır. Yine şirketlerimize dönük can suyu kredileri sağlandı. 2020 yılında Diyarbakır’da, esnaf ve şirketlerin kapanmasına baktığımızda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin verdiği rakamlara göre Diyarbakır’da bin 28 esnafımız dükkanını kapamış. Ama buna karşılık 4 bin 556 yeni iş yeri açılmış. Şirketlerimize baktığımıza da daha çarpıcı bir rakam var. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızın verilerine göre geçen sene 229 şirketimiz kapanmış. Ama buna karşılık bin 994 yeni şirketimiz hayata geçmiş. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafa destek 3 ay boyunca biner lira iş yeri tamamen kapanmış esnafımıza yardım yapacak. Yine iş yeri kira olan iş yerleri içinde 750 liraya kadar kira desteği verecek. Bu hükümetimizin esnafa dönük açıklamış olduğu paketti” dedi.

“Esnafımıza tek seferlik bin 500 lira desteğimiz olacak”
Kendilerinin de yerelde nasıl bir katkı vereceklerine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, “Bizde Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi olarak bizde tek seferlik iş yeri tamamen kapalı olanlara, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, playstation ve internet kafeler, kır bahçeleri, gibi, birde sadece okullara servis yapan esnafımız var. Bunları da içine alacak tek seferlik bin 500 lira desteğimiz olacak. Hem Ticaret ve Sanayi Odamız hem de Esnaf ve Sanatkarlar Ordaları Birliğimiz bize bağlı tamamen kapalı iş yerlerinin listelerini bize verecek ve aynı zamanda IBAN numaralarını da bize verecek biz direkt onların hesabına aktarmış olacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit 2 bin 750 iş yerimizin tamamen kapalı olduğunu görüyoruz. İkinci bir destek de çalışanlara olacak. Bunlara da bir gıda yardımımız olacak. Şu ana kadar tespitimiz 7 bin 500 çalışanımız var. Esnafımıza dolaylı bir destek sayılabilecek yeni bir uygulamamızdan da bahsetmek istiyoruz. Daha önce büyükşehir belediyesi ve belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giyim yardımlarını ayni yardım olarak yapardık. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen bu sistemi değiştirdik. İr banka ile anlaşma yaptık. Vatandaşımıza sosyal kart değimiz kredi kartı, her işleminde kullanabilecek kredi kartı veriyoruz. Bu kredi kartına senede 4 defa, 4 ayda bir ve Ramazanda olmak üzere imkanlarımız ölçüsünde Büyükşehir Belediyesi olarak para yükleyeceğiz. Vatandaş o kartı ile kendisine en yakın iş yerinden alışverişini yapacak. Şu ana kadar 4 ilçemizde 2 bin 700 kartı dağıttık. İlk 200’er lirasını da vatandaşımıza yükledik. İnşallah diğer ilçelerimizde de şu anda alanda çalışmalarımız devam ediyor. Alandaki çalışmamız bittiğinde 17 ilçemizin tamamında bu sosyal kartları vatandaşımıza ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP'li Güven'e 22 yıl hapiste gerekçeli karar: Terörizmi övmek ifade özgürlüğü kapsamında görülemez
YEREL HABERLER HDP'li Güven'e 22 yıl hapiste gerekçeli karar: ...
Vakaların yüzde 70 gerilediği Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği
YEREL HABERLER Vakaların yüzde 70 gerilediği Diyarbakır'da esnafa ...
HDP önündeki eylemde 498'inci gün; aile sayısı 186 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 498'inci gün; aile sayısı 186 ...
Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu, teröristler tarafından kaçırıldı HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda ...
HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden ...
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar aramalarında kalıntılar bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar ...
Eğil Belediyesi kırsal mahalleleri parke taşı ile döşüyor
YEREL HABERLER Eğil Belediyesi kırsal mahalleleri parke taşı ile ...
15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu
YEREL HABERLER 15 yıllık çocuk özlemi Rojda bebek ile son buldu
Bağcılar yeni yollarla gelişiyor
YEREL HABERLER Bağcılar yeni yollarla gelişiyor
Diyarbakır'daki doğal gaz faciasının ardından uzmandan 3 hayati uyarı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki doğal gaz faciasının ardından ...
Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, yanan evde canlarını zor kurtardılar
YEREL HABERLER Doğum günü pastasındaki mumu söndürmeyi unuttular, ...
5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri sonlandırdı
YEREL HABERLER 5 yıllık 'arazi' husumetini, kanaat önderleri ...
Diyarbakır'da avukatı öldüren zanlı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da avukatı öldüren zanlı 16 yıl 8 ay hapis ...
Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı
YEREL HABERLER Gözeli su havzasının ihata duvarı onarıldı
Ergani Belediyesi kırsal mahalle yollarını kilitli parke taşı ile döşüyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi kırsal mahalle yollarını kilitli ...
Evlat nöbetindeki baba: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Nereye kadar Kandil'e ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 220 günde 5 bin ağaç dikti
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 220 günde 5 bin ağaç ...
Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, kısıtlama sonrası doldu
YEREL HABERLER Vaka sayılarının düştüğü Diyarbakır'da sokaklar, ...
Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar
YEREL HABERLER Soğuk havalara rağmen çocuklarından gelecek haberi ...
Hem sadaka kutusunu hem de işçilerin maaşının bulunduğu 300 kiloluk kasayı çaldılar Diyarbakır’da tekstil atölyesine giren hırsızlar, içinde işçilerin maaşının olduğu kasa ile sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hem sadaka kutusunu hem de işçilerin maaşının ...
Sahte iş ilanı vererek vatandaşları dolandırmışlardı, adliyeye sevk edildiler
YEREL HABERLER Sahte iş ilanı vererek vatandaşları dolandırmışlardı, ...
3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)
YEREL HABERLER 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine ...
Diyarbakır'da bayrak töreni balkon ve pencerelerden takip edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bayrak töreni balkon ve pencerelerden ...
Diyarbakır’da görev yapan öğretmenden takdir toplayan kampanya
YEREL HABERLER Diyarbakır’da görev yapan öğretmenden takdir toplayan ...