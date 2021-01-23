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Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak barajlar törenle açıldı

DHA

Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak barajlar törenle açıldı


Burak EMEKSerdar SUNAR/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın çılgın projesi olarak bilinen 'Silvan Projesi' kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu ve verimli toprakları suyla buluşturacak Başlar ve Ergani barajları ile Ergani içme suyu arıtma tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene katılan Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 yılda 600 baraj inşa edip, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduklarını söyledi.
Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak bilenen Silvan Projesi kapsamında yapımı süren Silvan Barajı gövde dolgu çalışması tamamlanması ve Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı törenle yapıldı. Silvan ilçesinde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hizmete açılan barajların Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacağını söyledi. Son 18 yılda, 81 ilin tamamını suya kavuşturduklarını ve bereketli Anadolu topraklarını modern sulama sistemleriyle buluşturduklarını anlatan Bakan Pakdemirli, "Bilindiği gibi, su zengini bir ülke değiliz. Kurak ve yarı kurak bir coğrafyada yaşıyoruz. Son yıllarda küresel ısınmanın etkilerini de, ciddi şekilde hissetmeye başladık. Bu nedenle kaynaklarımızdaki her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için, Bakanlık olarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Son 18 yılda 600 baraj inşa ettik, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduk. 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak belirledik. 7,3 milyar metreküp depolama hacmine sahip Silvan Barajı Projesi, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük ikinci sulama Projesidir. Temelden 175,5 metre yüksekliği ile kaya dolgu baraj tipinde ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı'nın büyüklüğünü kısaca anlatmak gerekirse; barajda depolanacak su, İstanbul'un yıllık su ihtiyacının 7 katı kadar olacaktır. Barajın yüksekliği katları 3 metre olan 60 katlı bir gökdelene eşittir" dedi.
'5 MİLYON FUTBOL SAHASI KADAR ALANI SULAYACAKTIR'
Baraj inşası sırasında terör saldırıları nedeniyle şehit olanları da rahmetle andığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2022 yılında tamamlanmasını planladığımız Silvan Barajı'yla, Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ciddi bir büyüme ivmesi yakalayacaktır. Sulama inşaatları bitene kadar, enerji de üretecek Silvan Barajı'nın zamanla enerji üretimi azaltılarak sulama suyu miktarı, 1,8 milyon metreküpe çıkarılacaktır. Silvan Barajı, kanal ve depolama tesislerinin tamamlanmasıyla 2,4 milyon dekar araziyi, diğer bir ifadeyle yaklaşık 5 milyon futbol sahası kadar alanı sulayacaktır. Proje tamamlandığında ekonomimize yıllık 1,9 milyar lira katkı ve yaklaşık 305 bin kişiye istihdam sağlanacak" diye konuştu.
Başlar Barajı'nın da açılışını yapacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
"30 metre gövde yüksekliği ve 29 milyon metreküp depolama hacmine sahip Başlar Barajı'ndan Bismil ve Silvan ilçelerimiz faydalanacaktır. Sulama yatırımlarının ise yüzde 26'sı tamamlanmış olup, proje sonunda toplam 38 bin 200 dekar alan sulamaya açılacaktır. Projenin tamamlanması ile yıllık 30 milyon liranın üzerinde net gelir artışı ve 5 bin kişiye istihdam sağlanacaktır."
'ERGANİ'NİN 2045 YILINA KADAR İÇME SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK'
Törenle açılışı yapılacak diğer iki tesisin ise buradan kuş uçuşu 117 km uzaklıktaki Ergani Barajı ile 96 km uzaklıktaki Ergani İçme ve Arıtma Suyu tesisi olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "15 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Ergani Barajı'nın hizmete girmesiyle bu yıl sulama projesi de hayata geçecektir. Proje sayesinde 19 bin dekar arazi sulanacak, 2 bin 500 kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 13 milyon TL ilave katkı sağlanacaktır. Ergani İçme ve Arıtma Suyu Tesisi ile de Dicle Barajı'ndan gelen suları arıtarak vatandaşımıza sunacağız. Ergani'nin içme suyu ihtiyacı 10 milyon metreküptür. 126 milyon TL'ye mal olan bu tesis sayesinde Ergani ve köyleri 16 milyon metreküp içme suyuna kavuşacak ve 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR
2021-01-23 19:10:28

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