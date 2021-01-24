Diyarbakır'da kısıtlama denetimleri ikinci gününde de devam ediyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da önceki akşam saat 21.00 itibariyle başlayan ve yarın saat 05.00'da bitecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kalırken, denetimlerini sürdüren ekipler kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 56 saat sürecek. Kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kalırken, sabahın ilk ışıklarına kadar güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Kısıtlamada, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.