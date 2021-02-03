Diyarbakır Valisi Karaloğlu Eğillilerle sosyal medyada buluştu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, geleneksel hale getirdiği sosyal medya buluşmalarının adresi bu kez Eğil ilçesi oldu. Eğilli vatandaşlarla sosyal medyada bir araya gelen Vali Karaloğlu vatandaşların taleplerini, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendi.

Sosyal medya buluşması, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından sosyal medya hesaplarından canlı yayında gerçekleşti. Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ının ilçedeki başarılı çalışmalarından övgüyle bahseden Vali Karaloğlu, sosyal medya buluşmasında Eğillilere müjde üstü müjde verdi. Ulaşımla ilgili bir talebe karşın, pandemi şartlarını işaret eden Vali Karaloğlu, ''Gerçekten Eğil önemli bir yer. Ziyaret tepesi, Eğil’in önemli bir noktası. Elbette ki daha çok insanın hem şehir içinden, hem şehir dışından Diyarbakır’a gelmesi, Eğil’i ziyaret etmesi bizi de mutlu eder. Ama halen pandemi dönemindeyiz. Biz şu anda ziyaret mekanlarının, türbelerinin çok yoğun olmasını da arzu etmiyoruz.

Pandemi biterse inşallah yeniden bir değerlendirme yaparız, büyükşehir olarak yine Hz. Süleyman’la ziyaret tepesi arası bir ulaşım ve ya Peygamber kabrine Diyarbakır’dan gitmek isteyenlerin daha kolay ulaşabilecekleri bir metotla ilgili inşallah bir çalışma yaparız. Bir taraftan da esnafın yolcu yetersizliği konusunda şikayeti var. İşte bunun ikisinin de çözmemiz var'' dedi.



Vali Karolğlu Eğillilere müjde üstüne müjde verdi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya buluşmasında Eğilliler’e müjdü üstüne müjde verdi. Vali Karaloğlu, “Toplantıya girmeden önce kaymakam beyle de bu konuyu konuştuk. İnşallah kaymakam bey, şu anda oradaki mevcut bir yapıyı millet kıraathanesine dönüştürme, bir gençlik merkezi gibi hem millet kıraathanesi, hem bir gençlik merkezi gibi kullanma konusunda yakın bir zamanda çalışması olacak. Onun da müjdesini vermiş olalım. Birçok ilçeden TOKİ talebi var. Ama arkadaşlar TOKİ’nin bir ilçede gelip konut üretebilmesi için öncelikle o ilçede bir talebin oluşması lazım. Eğil’de bir yer çalışması yerel belediyenin var. Şimdi 4., 5. Organize Sanayi Bölgesi de zaten Eğil sınırları içinde kalacağından, Eğil’de bundan sonra konuta dönük çalışmaları yapabiliriz. Ama böyle bir çalışma yapılabilmesi için biraz önce ifade ettiğim gibi bir talebe de ihtiyacımız var. Eğil Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı üçlü bir işbirliğine gittik. Arsayı Eğil Belediyemiz 10 dönümlük bir arsa ayarladı. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto teşkilatıyla oturduk, Büyükşehir Belediyesi olarak bir protokol yaptık. İnşallah 2021 yılı içerisinde futbol sahamızı tribünleriyle, soyunma odalarıyla çok nefis bir futbol sahamız bitecek. Toplantıya girmeden önce Kaymakam Beyle istişare ettik. İnşallah yakın bir zamanda Eğil Belediyemizin bir moteli olacak. Ahmet Bey buradan önce size vereyim bu müjdeyi, sizin aracılığınızla da bütün Eğillilere ve Diyarbakırlılara vermiş olalım. Yakın bir zamanda inşallah Eğil’de çok güzel bir motelimiz olacak. İnşallah biz de gelip orada misafir olmak isteriz. Eğil’de de 25 yataklı bir Devlet Hastanesi yapma konusunda yer tahsisi yapıldı. Projeleri çiziliyor inşallah önümüzdeki dönem hem bizim, hem değerli milletvekillerimizin takipleriyle Eğil İlçemizde ilçe tipi, 25 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. İlçemizin hemen girişinde 25 dönümlük bir alan var. İlçe ziyaretimizde kaymakam bey o alanı bir parka dönüştürmek istediğini bize iletmişti. Biz de baktık, uygun bulduk. Hem ilçenin girişi, Eğil biliyorsunuz, ana yol üzerinde ama, Eğil, Dicle anayol üzerinde ama biraz ilçe sırtın yamacında kaldığı için, ilçenin girişi de çok hoş değil. Hem orası düzelmiş olacak. Orada bir bir kavşak oluşacak. Hem de orada çok güzel 25 dönümlük bir park olacak. Eğitimle, eğitim sorunlarıyla ilgilenmeniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Şunu ifade edeyim. Eğil Belediyemiz, geçen sene 500 bin TL köy okullarına, ilçedeki okulların bakım, onarım, boya, çatı onarımı gibi ihtiyaçları için para harcadı. Yan odada İl Milli Eğitim Müdürümüz de var. Buradan talimatımdır. Eğil’deki özellikle köy okullarıyla ilgili, onarıma ihtiyacı olanların hemen, derhal tespitleri yapılsın. Yine bir kısmı bakanlık imkanlarıyla, bir kısmı Eğil Belediyemizin imkanlarıyla, bir kısmı Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla inşallah Eğil’deki okullarımızın kalanını da geçen sene bakamadığımız, kalanının da ihtiyacını giderelim. Onların bakım, onarımını yaptıralım. Eğitimle ilgilenmeniz bizi ziyadesiyle memnun ediyor'' diye konuştu.



Öğretmenin okul yolu talebine olumlu yanıt

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medyadan ulaşan Baysu Köyü Ordular Mezrası İlkokulu öğretmeninin görev yatığı okulun bozuk yolunun bakım talebini Vali Karaloğlu olumlu karşıladı. Vali Karaloğlu, ''Değerli öğretmen arkadaşım, bahsetmiş olduğunuz köy ve mezra Baysu köyü ve Ordular mezrası, buradan talimatımdır. Derhal öğretmen arkadaşımın talebi yerine getirilsin, bu köy yolları, bugünden daha iyi hale getirilsin. Hem Büyükşehir Belediyesi ekibimize, hem ilçe kaymakamımıza, belediye başkan vekilimize buradan talimatım olsun. Öğretmen arkadaşımın bu talebi derhal yerine getirilmiş olsun” şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu tüm ilçelerde bulunan Aile Destek Merkezlerinin açılması talimatını verdi. Vali Karaloğlu, ''Eğil dahil ADEM’lerin tamamına açalım. İnsanlarımızı çok yoğunlaştırmayalım. Pandemiyle ilgili tedbirlerimizi alalım. Mekanları havalandıralım. Ama mutlaka insanlarımız o merkezlerimize gitsin, gelsinler; psikolojik olarak rahatlasınlar. Oradaki kurslara da devam edelim'' dedi.

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