Terörden arındırılan bölge yamaç paraşütçülerinin gözde mekanı haline geldi

Bir dönem terörün kol gezdiği Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki dağlık bölge yamaç paraşütçülerinin gözde mekanı haline geldi. Hani semalarındaki yamaç paraşütü etkinliği görsel şölen oluşturdu. AK Partili Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale de sporcularla birlikte yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Devletin başarılı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan tamamen temizlenen Hani ilçesinin dağlık bölgeleri, son dönemlerde yamaç paraşütü sporcularının bir numaralı uçuş tercihi bölgesi haline geldi. Diyarbakır’da yamaç paraşütü yapan 12 kişilik ekip, Hani ilçesi sınırlarında bulunan Piraziz Dağından uçuş yaptı. Kuyular Mahallesindeki Piraziz Türbesinin yan kısmını yamaç paraşütçüleri için parke taşı ve çevre düzenlemesi yaparak pist oluşturan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, genç paraşütçülere eşlik etti. Yamaç paraşütü hocası Kadir Arslan, Hani’nin doğasının yamaç paraşütü için elverişli olduğunu ifade ederek, Başkan İbrahim Lale’ye ilgisinden dolayı teşekkür etti. Başkan Lale’ye yamaç paraşütü hakkında brifing veren Arslan, bahar ayında Hani’de yapmayı planladıkları Yamaç Paraşütü Festivali için destek istedi.



"Belediye olarak yapılacak her organizasyona destek vereceğiz"

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale de belediye olarak yapılacak her organizasyona maddi ve manevi olarak destek vereceklerini söyledi. Lale, “Bu tür organizasyonlar Hani’mizin doğasının ve kültürel değerlerinin tanınmasına da olanak tanıyacaktır. Biz, belediye olarak gençlerimizin gelip yamaç paraşütü yapması için bir hazırladık. Kendilerine dinlenebilecekleri kamelyalar da yapacağız. Festival zamanı da maddi ve manevi ne gerekiyorsa katkı yapmaya hazırız” dedi.

Başkan Lale’ye teşekkür eden paraşütçüler, 690 rakımlı Piraziz Dağından uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Lale de sporcularla birlikte yamaç paraşütü uçuşu deneyimi gerçekleştirdi.

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