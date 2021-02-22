Silvan'da 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek karantinaya alındı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların varyant mutasyon taşıdığı tespit edildi.

Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüksek Mahallesindeki evlerinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.