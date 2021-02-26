Başkan Beyoğlu önce kaldırım çalışmalarını inceledi, ardından vatandaşlara misafir oldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin en büyük yerleşim yerlerinden olan Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde devam eden kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyerek Şeyh Şamil Mahallesinde kendisini davet eden vatandaşların evlerine misafir oldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen kaldırım yenileme ve parke taşı monte etme çalışmalarını takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Beyoğlu, hizmetlerin eksiksiz ve özenle yapılması için de talimatlar verdi.



Vatandaşların Ev Davetlerini Yerine Getirdi

Başkan Beyoğlu, daha sonra Şeyh Şamil Mahallesinde kendisini evlerine davet eden vatandaşlara misafir oldu. Ev sakinleri tarafından karşılanan Beyoğlu, mahallede esnaf ziyaretinde de bulunarak sorun ve taleplerini dinledi, bazı işyerlerine girerek pandemi sürecinde yaşanan sorunlar hakkında bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül buluşmaları çağrısını düzenli hale getirdiklerini belirten Beyoğlu, “Milletimiz hamdolsun bizi seviyor ve her yerde yüksek teveccüh göstererek bağrına basıyor. Hizmetlerimizle gönüllere dokunuyoruz" dedi.

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