Diyarbakırlı eski hakem Batman ekibine teknik direktör oldu

Daha önce profesyonel futbol liglerinde hakem olarak görev yapan ve hakemliği bıraktıktan sonra yoluna antrenör olarak devam eden Diyarbakırlı Ramazan Onat, Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele eden 1955 Batman Belediyespor'un teknik sorumlusu oldu.

Misli.com 3. Ligde mücadele eden Batman Petrolspor'un pilot takımı ve altyapısı olarak yapılanan 1955 Batman Belediyespor'daki amaçlarının futbolcu yetiştirip aynı zamanda sportif başarı sağlamak olacağını belirten Onat, genç bir antrenör olarak çıkış yakalamayı amaçladığını söyledi. Onat, “Uzun yıllar amatör ve profesyonel düzeyde hakemlik yaptım. Daha sonra antrenör olarak da bazı takımlarda görev yaptım. Futbolu ve antrenörlüğü seviyorum. Buradaki görevimizde de inşallah başarılı olacağız. En büyük gayemiz Batman’ın futbolcu potansiyelini iyi değerlendirerek eskisi gibi Türk futboluna damga vuracak önemli futbolcular yetiştirmek olacaktır” dedi.

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