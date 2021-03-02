Diyarbakır'da yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı, iş yeri sahipleri kepenk açtı Uzun bir süredir kapalı olan iş yerlerini temizleyen esnaf, vatandaşlara tedbirlere uyma çağırında bulundu

Korona virüs risk grubunda düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır'da esnaf kepenk açmaya başladı. Yeni kontrollü normalleşme kapsamında iş yerlerini açıp temizliğe başlayan esnaf, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüste yeni kontrollü normalleşme süreci kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine risk gruplarına göre alınacak tedbirlere ilişkin genelge gönderdi. Genelge kapsamında düşük risk grubunda yer alan Diyarbakır’da esnaflar, 4 ayın ardından saat 07.00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı. İş yerlerinin önünü temizleyen ve hem genel hazırlık hem de müşteri bekleyen esnaf, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.



"İş yerimizi açtık, hayırlı olsun"

İş yerlerini sabahın ilk saatlerinde açtıklarını belirten internet kafe işletmecisi Remzi Bingöl, "20 yılı aşkındır burada internet kafe işletiyorum. İş yerimizi açtık ve öncelikle millete ve memlekete hayırlı olmasını diliyorum ama 1 yıla yakındır perişan olduk. Dükkanlarımızın kapalı olması ve üzerine kira ödememiz ile vergiler belimizi büktü. İnşallah bundan sonra düzelir ve bir daha kapatılma olmaz. Bundan sonra vatandaşların da bizlerin de kurallara daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık için vatandaşlarda da kurallara uymasını bekliyoruz” dedi.



"Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz"

Uzun süre sonra ilk defa dükkanını açtığını belirten çay ocağı işletmecisi Menaf Büyim ise "30 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Dün Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Durum bizler açısından çok iyi oldu. Uzun süreden beri ilk defa iş yerimizi bu saatte açtık. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesin de uymasını bekliyoruz" diye konuştu.

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