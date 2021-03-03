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Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (2) - Yeniden

DHA

Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (2) - Yeniden


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği'nin (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen terör operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, MEBYA-DER ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Bu kapsamanda 27 Şubat günü harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da olduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. MEBYA-DER binasında yapılan aramada elde edilen dijital materyaller ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucu derneğin ve çeşitli konumlarda faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin de terör örgütü PKK ile ilişkili ve irtibatlı olan, örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket eden 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 şüpheli, gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar elde geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-03-03 10:02:47

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