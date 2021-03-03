Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
DiyarbakırŞanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-03-03 16:10:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.