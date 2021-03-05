Diyarbakır’daki terör operasyonunda 7 tutuklama

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Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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