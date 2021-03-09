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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Diyarbakır salgın haritasında iyi durumda”

İHA

“Diyarbakır salgın haritasında iyi durumda”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sanat Sokağı esnafıyla bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yenileme çalışmalarının Ramazan ayından önce tamamlanıp hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Vali Münir Karaloğlu, "Kent, korona virüs (Covid19) salgın haritasında konum olarak iyi durumda. Tekrardan haritada "yüksek riskli" kırmızıya dönmemesi için kurallara uyalım" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde vatandaşların uğrak yeri ve kentin en önemli sokaklarından biri olan Sanat Sokağı’nda A’dan Z’ye yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Zemin ve peyzajında sorunlar yaşanan sokağa köklü çözüm üretmek amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu, gelinen aşamayla ilgili teknik personelden bilgi aldı. Sanat Sokağı’nın zeminine kentte özgü bazalt taşı uygulanan ve oturma grupları, çardak gibi peyzaj çalışmalarını sürdüren personele emeklerinden dolayı teşekkür ederek kolaylıklar dileyen Karaloğlu, daha sonra esnaf ile bir araya geldi. Vali Karaloğlu, Sanat Sokağı’nın Ramazan ayından önce tamamlanıp hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Pandemi nedeniyle kontrollü normalleşme konusuna da değinen Karaloğlu, esnafın salgın nedeniyle belirlenen kurallara uymasını istedi. Sanat Sokağı çalışmalarının incelenmesinde vatandaşlara da kulak veren Karaloğlu, gelen talep, öneri ve sorunları dinledi. Kentin korona virüs (Covid19) salgın haritasında konumunun iyi durumda olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Diyarbakır’ın tekrardan haritada "yüksek riskli" kırmızıya dönmemesi için vatandaşları kontrollü normalleşme konusunda uyarılarda bulundu.
Sanat Sokağı’nda gerçekleşen denetimlerde Karaloğlu’na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti.

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