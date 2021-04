Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden alkol yasağına destek

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, tam kapanma döneminde alkol satışı yasağına destek vererek, "Dünya insanlığının pençesinde boğuştuğu her yıl yüz binlerce insanın hayatına mal olduğu şiddetin, tacizin, trafik kazalarında binlerce canları yitirdiğimiz, adli ve adi vakaların sebebi olan alkolün hayat tarzıymış gibi sosyal medyada gösterilmeye çalışılması alkolüme dokunma gündem çalışmalarının yapılması kabul edilemez” dedi.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, Türkiye genelinde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde alkollü içeceklerin satışının yasaklanmasına destek verdi. Öger, sosyal medya kullanıcılarının alkolü masummuş gibi göstermelerine tepki gösterdi.



"Alkolü savunuyor pozisyonuna girmek akıl tutulmasıdır"

Alkolü savunma pozisyonuna girmenin akıl tutulması olduğunu ifade eden Öger, "Bugün dünya nüfusunun pençesinde kıvrandığı, totalde korona virüs hastalığından daha fazla can kaybına sebep olan alkolle ilgili modern dünya ülkeleri yasaklamaları konuştuğu ortamda 'bu alkolle değil hayat tarzına müdahaledir' şeklinde algı oluşturulması sağlıklı bir yaklaşım değildir. Türkiye'de alkole ulaşma noktasında getirilen yaş sınırlaması ve alkolün açık bir şekilde satılmasına yönelik yasal düzenlemeler Türkiye gençliğinin ve geleceğinin alkolden, sigaradan ve uyuşturucudan muhafaza edilmesi noktasında güzel adımlardır. Alkolü meşrulaştırmak, alkolün bir hayat tarzıymış algısını oluşturmak, var olan birçok sıkıntının başlıca sebebi olan alkol ile mücadeleye siyasi muhalefet refleksi ile karşı durmak mantık dışıdır" diye konuştu.



"Alkol sıkıntı ve dertleri bertaraf eden bir çözüm değil çözümsüzlüktür"

Alkolün bireylerin ekonomik kaybına neden olduğunu ve şiddet malzemesi olarak kullanıldığının altını çizen Öger, "Alkolle ilgili yapılacak yasal düzenleme genç nüfusun alkole ulaşmasını engellemede atılan her adımın kim tarafından yapılırsa yapılsın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Temel gıda maddelerinin satıldığı market zincirinde alkolün reklamının yapılarak satılması, sigara ile ilgili yapılan yasal düzenleme sonrasında hala açık bir şekilde sigaranın satılması olumlu karşılanmamalıdır. Alkol ve alkolizm ile mücadeleye inançsal bir tepki ile yaklaşımdan ziyade alkolün toplumda oluşturduğu zayiatı bilerek tepki konulması, duyarlı olunması beklentimizdir. Unutmamak gerekir ki, alkol bir hayat tarzı değil bir hastalıktır. Kültürün ve medeniyetin göstergesi değil şiddetin, tacizin, çöküşün başlangıcıdır. Sıkıntı ve dertleri bertaraf eden bir çözüm değil çözümsüzlüktür” şeklinde konuştu.

