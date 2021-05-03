Bismil Belediyesinin tatlı ikramı kırsal mahallelere kadar ulaşıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, Ramazan ayının başından beri her gün iftardan önce dağıttığı tatlı ikramını tam kapanma döneminde köyleri de unutmayarak tatlıyı vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, bu amaçla sadece merkez mahallelere değil kırsal mahallere de tatlı ikramını yaptıklarını söyledi.

Belediyenin bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Türkmenhacı Mahallesi sakinleri ise “Bismil Belediyesi mahallemizde tatlı ikramında bulundu. Bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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