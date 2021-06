Diyarbakır’da AFAD gönüllülerine doğada eğitim

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında Diyarbakır’daki gönüllüler doğada bir araya gelerek eğitim aldı.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü bünyesinde destek AFAD gönüllüsü seviyesine yükselen 92 gönüllüden 36’sının bir araya geldiği eğitim etkinliğinde gönüllülere, doğada arama kurtarma teknikleri aktarıldı.

AFAD gönüllü koordinatörü Ali İhsan Aslan, doğal ve tarihi güzellikleri olan Diyarbakır'ın Çermik'teki Şeyhandede Şelalesine ulaşan ekibin, daha önce Elazığ depreminde görev aldığını söyledi. Aslan, "Yine Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Roma İmparatorluğu'un doğudaki son garnizonu olan Zerzevan Kalesine çıkmış ve eğitimlerimize devam etmiştik. Pandemi döneminin başlarında Silvan ilçemizde maske dağıtıp sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını halka anlatmıştılar. İhtiyaç duyulan her yerde bizimle olan gönüllülerimizin her adımı bize gurur veriyor" dedi.

Afet bilinci eğitmeni Mehmet Turgut Tayuzak ise "Amacımız afet ve acil durumlardan etkilenmiş her yere, her canlıya, devletimizin şefkatli yardım elini AFAD ile uzatmaktır. Eğitimlerin yanı sıra, ekiplerin tanışması ve kaynaşması, bir yandan tarihi ve doğal güzellikleri olan ilimize hizmet etmek, bir yandan hayat kurtaran bir kurumun gönüllüsü olmak ve iyiliği yaymak, ayrıca ilimizi tanıtmak güzel bir duygu. Kendini gönüllülüğe adamış canlı hayatını kurtarmak için büyük cabalar harcayan her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

