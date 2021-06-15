Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, dünyaya gelen bebekleri, güzel bir sürprizle karşılıyor. Belediye ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, ailelere 'Bebeğim Hoş Geldin Destek Paketi' hediye ediyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yapılan çalışma kapsamında Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye ekipleri, ilçesinde doğan bebekleri evlerinde ziyaret edilerek destek paketi ile Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in tebrik mesajını iletiliyor. Doğum sonrası yeni doğan bebeklere taşıma seti ve temel malzemelerinden oluşan hediyelerin verildiği projede destek paketi almak isteyen aileler Bismil Belediyesi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Projenin ilçede 6 aylığa kadar olan bebekler için hazırlandığını ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, “Vatandaşlarımızın hayatlarının her evresinde yanlarında olan, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen bir belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Bu proje ile Bismilli ailelerimizin çocuklarını büyütme serüvenlerinin başlangıcında yanlarında olmak istedik. Pandemi döneminde de kurallar çerçevesinde dağıtımlar yapılıyor, ekiplerimiz, önce ailelerimizin sağlığını düşünerek, sosyal mesafe ve maske kuralı içinde, hanelerin içine girmeden ailelerimize hediye paketlerini, adres adres teslim ediyor” dedi.

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