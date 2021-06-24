Başkan Beyoğlu'nun çocuk sevgisi

Gönül Buluşmaları adını verdiği mahalle ve ev ziyaretleri kapsamında haftanın her günü ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, renkli görüntülere sahne olan bu buluşmalarda yaşlılara, hastalara,engellilere ve çocuklara özel önem veriyor.

Gittiği her yerde çocukların ilgisiyle karşılaşan Başkan Beyoğlu, kimi zaman oyuncak dağıtarak kimi zaman da çikolata ikram ederek gönüllerini alıyor. Eşi Dürdane Beyoğlu ve Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir’in de zaman zaman katıldığı vatandaş buluşmalarında çocuklarla bir araya gelerek moral bulan Başkan Beyoğlu, eğitime önem vermeleri konusunda tembihlerde bulunuyor. Çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Beyoğlu, ”Çocuk mutlu olursa dünya mutlu olur diyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm ve gülümseme bizim için en güzel motivasyondur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.