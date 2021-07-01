Kaçırıp birlikte yaşadığı kızına işkence eden kişiyi öldürdü 



Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da İ.K. (40), kızı F.K.'yi (17) kaçırıp, dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Emre Yavuz'u (35) işkence yaptığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Ergani ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Yavuz, 4 ay önce kaçırdığı F.K. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu süreçte Yavuz'dan işkence gördüğünü öne süren F.K., 4 gün önce babaevine sığındı. F.K.'nin kaldığı eve dün akşam gelen Yavuz, geri dönmesini istedi. Bu sırada F.K.'nin babası İ.K. ile Yavuz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.K., tabancayla Yavuz'u başından vurdu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Emre Yavuz'un cansız bedeni, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise İ.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Esat TAŞTEKİN

2021-07-01 11:55:35



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