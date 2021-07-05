Diyarkart bayiileri büyükşehir güvencesinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan Diyarkartlar için bayiliklerle kendisi sözleşme yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, daha önce Asis Bilgi Teknolojileri tarafından yürütülen süreci Büyükşehir Belediyesi bünyesine alarak yeni sözleşmeyi Büyükşehir Belediyesi ile yaptı. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Diyarkart bürosu tarafından hazırlanan ve bayiler tarafından imzalanan yeni sözleşme kapsamında daha önce binde 0,5 komisyon ücreti alan bayiiler yüzde 1 komisyon alacak. Bayiiler kart satışından ise yüzde 10 kar elde edecek. 26’sı dış ilçelerde olmak üzere toplam 100 bayiinin bulunduğu Diyarbakır’da, bayiisi olmak isteyen iş yerleri vergi levhaları ile birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarkart bürosuna başvuru yapabilecek.



Vatandaşlar Diyarkart’a daha rahat ulaşacak

Vatandaşların kart dolumunu daha rahat ve her noktada yapabilmesi için de çalışmalarını sürdüren Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, kent merkezinde çeşitli noktalarda bulunan kiosk cihazlarını artıracak. Kart bireyselleştirme ve güncelleme işlemlerini sadece Diyarkart bürosundan yapabilen vatandaşların daha rahat bu hizmete ulaşması için de çalışma yürüten Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Urfa Yolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diclekent ve Tesisler’de üç yeni Diyarkart bürosu açacak. Büro da kart satışı, dolumu, güncellemesi ve kart kişiselleştirilme hizmetleri verilecek.

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