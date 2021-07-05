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Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu

DHA

Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu


Emrah KIZILSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da yerli ve milli üretimin değerlendirildiği 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu düzenlendi.
Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu´na bağlı Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı'nca Dicle Üniversitesi'nde 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, 18-30 yaş arasında, Türkiye´nin 81 ilinden gelen gençlerin yerli üretim konusunda fikir edinmeleri; mühendislik fakültesi bölümlerinde okuyan gençlerin uzay sanayi ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Sempozyuma Vali Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri ve savunma sanayi kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Sempozyumda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yerli ve milli üretimin önemine değinerek, şunları söyledi:
"Nasıl ki köklerinden koparılmış bir ağacın ayakta kalması mümkün değilse yerli ve milli olanla irtibatı kesilmiş milletlerin de ayakta kalması, geleceğinin olması mümkün değildir. O bakımdan öz düşüncemizi, öz üretimimizi, öz değerlerimizi, öz fikri zenginliğimizi çoğaltmak durumundayız. Bağımsızlığımızı devam ettirebilmek için mutlaka kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını da sağlamak durumundayız. Yoksa bağımsızlık sadece kağıt üzerinde kalır. Dünyada birçok ülkenin birçok toplumun bağımsız denmesine rağmen bağımsızlıklarının kağıt üzerinde kaldığı gibi. Türkiye´nin 81 vilayetinden gençlerin kadim şehir  Diyarbakır´da toplanarak bu konunun tezekkür edilmesi ülkemiz açısından, ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye son dönemde teknolojiye önemli yatırımlar yapıyor. Katma değeri yüksek ihracatımız oransal olarak artsa da hala ihraç ettiğimiz malların kilogram fiyatının 1.5 doların altında olduğu gerçeği var. Bunu gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmamızın yolu milli düşünce, yüzde yüz milli üretim, yüzde 100 teknoloji hamlesiyle katma değeri yüksek ürünleri üretmekten geçer. Bunun için de AR-GE´ye, İnavosyon´a, markalaşmaya çok önem vermemiz lazım. Gençlerimizin enerjisiyle iş dünyamızın iş dünyamızın tecrübesini bir araya getirdiğimizde büyük bir sinerji oluşacağına da inanıyoruz" diye konuştu. 
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da, Türkiye´nin daha yaşanabilir bir dünya oluşturulmasında üreten insanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece tek başına yetmiyor. Bunları yapabilecek ekonomik özgürlüğe de, ekonomik bağımsızlığa da ulaşmamız gerekmektedir. Ekonomik bağımsızlığın önemli aşamalarından bir tanesi de milli teknolojiye sahip olmaktır. Pandemi sürecinde de gördük ki eğer siz ekonomik, teknolojik olarak bağımsızlığınızı elde edemediğiniz zaman sizin sipariş verdiğiniz ürünlere el koymaktadır" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-07-05 16:32:14

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