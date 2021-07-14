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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'dan Rize'ye uzanan gönül köprüsü

İHA

Diyarbakır'dan Rize'ye uzanan gönül köprüsü

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Rize'de gerçekleştirilen 3 günlük eğitim kampı, iki kent arasında gönül köprüsüne dönüştü. Karşılıklı ziyaretler ve etkinliklerle bu kardeşlik pekiştirildi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, "Kendi evimizdeymişiz gibi bize bu güzel ortamı yaşatan kardeş Rize teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Güzel duygularla Diyarbakır'a dönüyoruz" dedi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının organize ettiği ve pazar günü başlayan Rize'deki teşkilat eğitim kampı, üç gün sürdü. Diyarbakır İl Koordinatörü Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, Van İl Koordinatörü Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen programda bir yandan partinin çalışmalarıyla ilgili katılımcılara eğitim verilirken, diğer yandan sosyal etkinlikler ve ziyaretler yapıldı.

Karşılıklı ziyaretler yapıldı
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Rize'deki yerel dinamiklerle karşılıklı ziyaretler ve programlar düzenlendi. Yoğun bir ilgi ile karşılaşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının Rize merkezinde bir otelde gerçekleştirdiği kamp programını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla Ataman ve çevre şehirlerden bir çok önemli isim ziyaret ederek karşılıklı dostluk bağlarını güçlendirdi.

"Kardeşlik bağlarımız daha da güçlendi"
Rize programının son derece verimli geçtiğini belirten AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Rize teşkilatıına Rizeli yerel dinamiklere teşekkür etti. Programdan feyiz aldıklarını belirten Başkan Aydın,"Üç günlük eğitim programı gerçekleştirdik. Çok verimli geçti. Karadeniz'in güzel doğasında ve mistik havasında çok güzel bir kaynaşma oldu. İki yörenin insanları, insani değerler ve misafirperverlik yönünden birbirine çok benziyor. Rize halkı ve orada bulunan kurumlar bizi bağrına bastı. Karşılıklı güzel program ve etkinlikler yaptık. İki kardeş şehir arasında var olan güzel ilişkiler daha da gelişti. Bir gönül köprüsü kuruldu. Bunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Rizeli kardeşlerimizin misafiri olmaktan gurur duyduk. Güzel duygularla şehrimize dönüyoruz" dedi.

Diyarbakır'a davet ettiler
AK Parti Diyarbakır heyeti, iki kentin teşkilatları arasında oynanan ve 55 biten futboldaki dostluk maçından sonra Rize'den ayrıldı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının Rize programında kentin doğal güzelliklerine yönelik etkinliklerde de ortaya çarpıcı kareler çıktı. Rizeli vatandaşlar misafirlerine çeşitli ikramlarda bulundu, Diyarbakırlılar da Rizelileri Peygamberler, sahabeler ve medeniyetler şehri Diyarbakır'a davet etti.

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