Bismil Belediyesi tepeli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Köyümde Şenlik Var”’ programının bu haftaki noktası Tepe Mahallesi oldu.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ’Köyümde Şenlik Var’ etkinliklerin bu haftaki durağı olan Tepe Mahallesi’nde coşkulu ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen’in yanı sıra, Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Başkan Türkmen’in eşi Pınar Türkmen ve Tepe Mahalle muhtarı Abdulkadir Sümer ve Tepe halkı katıldı.



“Etkinlikte çocuklar yaz tatillerini dolu dolu yaşıyorlar”

Bismil Belediyesi tarafından düzenlenen “Köyümde Şenlik Var” etkinliği ile eğlence, çocukların ayağına gidiyor. Tepe Şehit Mehmet Sait Çelik İlkokulu'nda toplanan minikler sahne şovları ve şişme oyun parkurları ile doyasıya eğlendi. Aynı zamanda etkinlikte çocuklar için pamuk şeker ve patlamış mısır gibi atıştırmalıklar da ikram edildi. Çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’de çocukları yalnız bırakmadı.



“Çocuklarımızın eğlendiğini görmek her şeye değer”

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başkan Türkmen, okul bahçesinde, çocukların eğlenmesi için böyle güzel bir şenlik organize ettiklerini aktardı. Türkmen, “Bizim çocuklarımıza her şey feda olsun. Çocuklarımızın eğlendiğini görmek her şeye değer. Bu yazı çocuklarımızla çok güzel geçireceğiz. Şenliklerimiz ile çok güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor” dedi.

Başkan Türkmen, ADEM kursiyerlerine de yakından ilgilendi. Etkinlikten önce Tepe mahallesini ziyaret eden Başkan Türkmen, burada Tepe SODES tekstil kursunu ziyaret ederek kursiyerler ile bir sürü sohbet edip sorunlarını dinledi. Eşi Pınar Türkmen ve beraberindekilerle birlikte Tepe ADEM’i de ziyaret eden Başkan Türkmen, burada kuaför eğitimi ve tekvando kursu kız sınıflarını ziyaret ederek kız kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. Kız çocukları tekvando hareketlerini de izleyen Başka Türkmen, minik teakvandocu kızları tebrik etti.



“Yarınlarımızın teminatı, çocuklarımızdır”

Başkan Türkmen, Tepe 46 yaş arası Kur‘an Kursunu da ziyaret ederek Kur’anı Kerim eğitimi alan çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek yüzlerini güldüren Başkan Türkmen, “46 yaş arası Kur‘an Kurslarımız yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi eğitimle yetişmesinde önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Çocuklarımızın bu heyecanı bizi çok mutlu ediyor, gelecek için umutlandırıyor. Daha sonra Tepe sorunları yerinde incelemek için mahalle arasını da gezdik. Burada Belediyemizin yapacağı çalışmalar hakkında vatandaşlarımızla istişare ettik. En kısa zamanda Tepe halkının istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız” şeklinde konuştu.



Türkmen’den Tepeli kadınlara özel ilgi

Pınar Türkmen ise Tepeli kadınların sorunlarını konuşmak için kadın taziye evinde bayanlarla bir araya geldi. Bayanların sorunları birinci ağızdan dinleyen Türkmen, Bismil'de kadınlar için yapılan çalışmalara değindi. Her mahalle ziyaretlerinde olduğu gibi Tepe Mahalle ziyaretinde de vatandaşların daveti üzerine evleri ziyaret eden Başkan Türkmen, ev ziyaretinde yaşlı bayanla özel ilgilendi.

Başkan Türkmen’in Tepe Mahallesinde yapılan ziyaretine oldukça memnun kalan Tepe halkı ise ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini sundu.

