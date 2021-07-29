Bismil’in evlilik okuluna yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından başlatılan evlilik okulu eğitim seminerlerine 400 kişi katıldı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde, aile kurumunun sağlıklı yapıda oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla 7 ay önce başlatılan ve ilçe sağlık müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi müdürlüğü ve müftülüğün personellerinin destek verdiği evlilik okulu eğitim seminerleri hızla devam ediyor. 400 çiftin katıldığı ve yoğun ilgi gören evlilik okulu hakkında açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, evlilik kararının çok önemli bir konu olduğunu dile getirerek pek çok güzelliği içerisinde barındırdığına dikkat çekti. Başkan Türkmen, “Hayatta verilen en önemli kararlardan bir tanesi evlilik kararıdır. Bismil Belediyesi olarak evliliği, aileyi önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik çerçevesinde birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşlarımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.



7 aydır eğitimler devam ediyor

Evlilik Okulu eğitimlerinin 7 aydır başlatıldığını ifade eden Başkan Türkmen, 7 ayı aşkın zamandır pek çok gencin mutlu aile kurmaları adına bu eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Başkan Türkmen, “Hayatı kolaylaştırma adına, çözüm üretme anlamında faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik Okulu 7 aydır başlayan ve yoğun katılım ile devam eden bir proje. Bir işe başlamak önemlidir ama en önemlisi o işi sürdürebilir hale getirmek daha önemlidir. 7 aydır aşkın zamandır devam eden projemiz sizlerden talep geldiği sürece devam edecektir. Eğitim programımızın sizler için faydalı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.



"Birbirimizi daha iyi anlıyoruz"

Evlilik Okulu eğitim seminerine katılan çiftler ise hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik öncesi bunun eğitimini almaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, “Bu eğitimde psikolog, sağlık personeli, avukat ve din görevlisinden eğitim alarak hem kurumları daha yakından tanımış olduk hem de evliliğin püf noktalarını analiz ettik. Böylece birbirimizi daha iyi anlamamıza neden oldu. Bizlere bu imkanı sunan Bismil Belediye Başkanımız Hamza Türkmen’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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