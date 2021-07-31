İş yerinin önünde, silahlı saldırıda yaralandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da cep telefonu satışı yaptığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Z.Ö. (45), yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Ö., cep telefonu satışı yaptığı iş yerinin önünde beklerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunlarla yere yığılan Z.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.Ö., hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-07-31 10:18:19



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