Diyarbakır’da öğrencilere hepatit semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi’ndeki eğitimlere devam eden öğrencilere yönelik hepatit hastalığı hakkında seminer düzenledi.

Seminerde, rehber öğretmenler, hastalığın nedenleri, belirtileri ve hepatit virüsleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Konu ile ilgili kısa filmlerin de izletildiği seminerde eğitmenler, hepatitin halk sağlığı açısından ciddi bir sorun olduğunu ve çoğu zaman hastalığın belirtti göstermeden ilerlediğine dikkati çekti.

Hepatit hastalığından korunma, tedavi ve tanı yöntemlerinin de ele alındığı seminer, çocukların konu ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

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