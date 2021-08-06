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Ambulansa alınmayan koronavirüs hastasının yakınları sağlıkçılara hakaret etti

DHA

Ambulansa alınmayan koronavirüs hastasının yakınları sağlıkçılara hakaret etti


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs hastasına müdahale ettikten sonra hastaneye götürmek için ambulansa bindiren sağlık çalışanları, hasta yakınlarının ambulansa alınmasının uygun olmadığını belirtmesi üzerine hakaret ve tehditte maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastasının yakınları 112 Acil Servis'i arayarak hastalarının durumunun kötü olduğunu bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri hastaya müdahale ettikten sonra hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Bu sırada hasta yakınları da ambulansa binmek istedi. Sağlık görevlileri hasta yakınlarının koronavirüs olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları gerekçesiyle alınamayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine hasta yakınları cama ve ambulansa yumruk atıp tehdit etmeye başladı. Sağlık görevlileri durumu izah etmesine rağmen uğradıkları hakaret ve tehdit anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Sağlık görevlileri, koronavirüs hastasını hastaneye bıraktıktan sonra karakola gidip şikayetçi oldu. FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-08-06 19:44:48

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