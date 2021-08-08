Bağlar'ı özüne kavuşturan doğal görüntüler

Diyarbakır'ın tarihte yeşil ve doğa görüntüleriyle bilinen bölgesi Bağlar, 28 ay önce göreve başlayan AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından gerçekleştirilen projelerle yıllar sonra özüne kavuşuyor.

Bağlar Belediyesi, hayata geçirdiği ve öncülük ettiği projelerle Diyarbakır'ın kalbi sayılan ilçeyi yakın tarihteki özüne kavuşturuyor. Bağcılar Mahallesi'nde iki yıl önce 14 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen organik tarım projesinde bu yıl da yöre iklimine uygun olarak karpuz, kavun, şeftali, erik, elma, nektari, armut ve kiraz gibi meyveler ile sebze çeşitleri yetiştirildi. Proje kapsamında yöreye özgü ağaç çeşitleri de yetiştirilerek şehir içindeki park ve bahçelerde değerlendiriliyor. Bağcılar Mahallesi'nde inşaatına devam edilen çok amaçlı bağ evi ve park projesinde de çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Projede, üzüm çeşitlerinin yanı sıra sosyal aktivite alanları da yer alıyor. Bağlar Belediyesi'nce Bağcılar Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilen 100 bin metrekarelik alanda inşa edilen çok amaçlı Millet Bahçesi'nde ise çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanarak bu alanda bölgenin en büyük projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.



İkinci organik tarım projesi yolda

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, meyve bahçeleri ve millet bahçesinde incelemelerde bulundu. Bu yıl içerisinde ikinci bir organik tarım projesini daha hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “İki yıl önce ilk organik tarım projemizi halkımızla buluşturarak bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atan belediyeler arasına girdik. Hamd olsun bu yıl da meyve ve sebzeler hasat seviyesine geldik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Ürünler organik ve oldukça verimli. Allah'ın milletimize lütfu olan bu kadim topraklarda her şey yetişiyor. Yeter ki üretime önem verelim. Bu konuda halkımıza da önce olduk. Birçok yerde örnekleri çoğalmaya başladı. Bu yıl içerisinde inşallah ikinci organik tarım projemizi hayata geçireceğiz” dedi.



“Millet Bahçesi ile ilçemizin çehresi değişecek”

Başkan Beyoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına devam edilen millet bahçesinde ise yüklenici firmadan bilgi alarak projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulundu. Beyoğlu, “Bu yılın sonuna kadar ümit ediyorum ki Bağlar halkımız bölgenin en büyük millet bahçesine kavuşmuş olarak. Çalışmalar iyi gidiyor. Projede halkımızın hayal ettiği her şey var. Bağlar'ın çehresi değişecek bu güzel projelerle” diye konuştu.

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