Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme Toydemir: "Alışveriş Merkezleri Yaşamın Merkezinde olmaya devam edecek’’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme Toydemir: "Alışveriş Merkezleri Yaşamın Merkezinde olmaya devam edecek’’

İHA

Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir'den sektörel değerlendirme Toydemir: "Alışveriş Merkezleri Yaşamın Merkezinde olmaya devam edecek’’

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda Türkiye’de en tecrübeli yöneticilerden biri olan ve ENS danışmanlık bünyesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM’nin müdürlüğü görevini yürütmekte olan Necati Ufuk Toydemir, AVM yatırımlarının yaşamın merkezinde olmaya devam edeceği konusunda açıklamalarda bulundu.
Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Toydemir, "Alışveriş merkezleri Mart 2020'den itibaren etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi döneminde bugün geldiğimiz ve adını yeni dönem diye adlandırdığımız süreçte de yaşamın merkezi olmaya devam edecektir. Türkiye’de alışveriş merkezleri sadece ticari birer yapı olmaktan çıkmış, sosyalleşme ve yaşam alanlarına dönüşmüştür. Alışveriş merkezleri de bunun için ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, onların daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, özellikle pandemi ile birlikte sağlıklı ortamlarda güvenli mekanlar oluşturmak üzerine projeler oluşturmuşlar ve oluşturmaya devam edeceklerdir’’ dedi.

“Daha çevreci, daha sürdürülebilir alışveriş merkezleri görmeye başlayacağız”
Alışveriş merkezleri günümüzde son derece güvenli, sağlıklı yaşam alanları olarak faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirten Toydemir, “Bugün pek çok alışveriş merkezimiz bu konuda çalışmalarını gerçekleştirmiş ve TSE ile yapılan çalışmalar sonucunda güvenli hizmet belgelerine sahip olmuşlardır. Hijyen , maske, mesafe , Hes kodu kuralları konusunda alışveriş merkezleri taviz vermemiş, büyük bir hassasiyetle bu konuya yaklaşmış ve uygulamalarını üst seviyede gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kamu kurumları tarafından da devamlı denetlenen alışveriş merkezleri ziyaretçilerimiz tarafından da güvenli ve sağlıklı alanlar olarak görülmeye başlanmıştır. Bunlara ek olarak belirtmek isterim ki günümüzde artık alışveriş merkezlerimizde kurulmuş olan aşı odalarında her gün pek çok ziyaretçimiz aşı için tercih noktası olmuştur. Önümüzdeki süreçlerde alışveriş merkezlerimizde yeme içme alanlarının, çocuk ve yetişkin eğlence alanlarının, kültürel ve sanatsal alanların daha fazla oranda yer almaya başladığını göreceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi bizlerde daha çevreci, daha sürdürülebilir alışveriş merkezleri için çalışacağız ve bunları da zamanla daha fazla göreceğiz’’ diye konuştu.

“Bir alkışta yüzbinlerce çalışma arkadaşımıza”
Sağlık çalışanlarını korona virüs süreci boyunca verdikleri mücadeleden dolayı alkışladığını aktaran Toydemir, “Mart 2020 döneminden bu yana pandemi koşullarında en büyük zorluklarla mücadele eden, bizleri sağlığımıza kavuşturan, fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarımızı tekrar yürekten alkışlıyor, ardından da alışveriş merkezlerimizde çalışan yüzbinlerce çalışma arkadaşımızı da gerçekleştirdikleri çok büyük özverili çalışmalarından dolayı alkışlıyorum. İyi ki varlar ve bizimle beraberler. Umarım en kısa sürede tüm ülkemizde aşılanma oranı yüksek seviyelere ulaşacak ve sağlıklı günlerde mutluluğu hep beraber paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum
YEREL HABERLER Doç. Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek ...
Prof. Dr. Şimşek: Kalp hastaları aşılanmaya daha fazla önem göstermeli
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şimşek: Kalp hastaları aşılanmaya daha ...
Diyarbakır aşılamada 'turuncu'ya döndü Kent genelinde 1 milyon 64 bin 634 kişi aşı oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır aşılamada 'turuncu'ya döndü Kent genelinde ...
Şırnak'ın firari eski belediye başkanı Kadirhan, Diyarbakır'da yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak'ın firari eski belediye başkanı Kadirhan, ...
2 milyon TL vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan iş adamı açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER 2 milyon TL vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına ...
Eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Kadirhanlı yakalandı
YEREL HABERLER Eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Kadirhanlı yakalandı
Kızılay Diyarbakır Şubesi 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu
YEREL HABERLER Kızılay Diyarbakır Şubesi 5 bin kişiye aşure ...
Başkan Beyoğlu’ndan Kuran bülbüllerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan Kuran bülbüllerine ziyaret
Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; `Babamın cinsel istismarına uğradım´ dedi
YEREL HABERLER Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; `Babamın cinsel ...
DÜ Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, öğrencilere aşı olmaları çağrısında bulundu
YEREL HABERLER DÜ Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime ...
Evlat nöbetindeki baba: İyi bir yer olsa HDP'liler çocuklarını gönderirdi, bize sıra gelmezdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: İyi bir yer olsa HDP'liler ...
Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye tepki Anne İmmihan Nilifırka: “Biz doğru adresteyiz, HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye tepki Anne İmmihan ...
Uzman Estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Uzman Estetisyen Dalmış, kalıcı makyaj uyarısında ...
DİSKİ, selden etkilenen Sinop'ta çalışmalara başladı
YEREL HABERLER DİSKİ, selden etkilenen Sinop'ta çalışmalara başladı
Eğil Spor Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı
YEREL HABERLER Eğil Spor Tesisi’nin yüzde 90’ı tamamlandı
'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme ...
Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor 78 yaşındaki vatandaş, okuduğu kitaplarla gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor 78 ...
Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden Kastamonu'ya yardım tırı
Diyarbakır'da uygulama noktalarına aşılama standı kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uygulama noktalarına aşılama standı ...
Diyarbakır'da ambulanslardan Türkçe ve Kürtçe aşı anonsu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ambulanslardan Türkçe ve Kürtçe aşı ...
İntihara kalkıştı, pazarcı esnafı branda açtı
YEREL HABERLER İntihara kalkıştı, pazarcı esnafı branda açtı
Yenişehir Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ...
Diyarbakır’da 50 yıllık karakol binası yıkıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 50 yıllık karakol binası yıkıldı
Yenişehir’de ‘Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Yenişehir’de ‘Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.