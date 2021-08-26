Zabıtadan ekmek denetimi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi vatandaşların daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırın ve ekmek bayilerine yaptıkları denetimleri sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde ekmeklerin gramajları ve genel temizlikler kontrol edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde, gıda mühendisi personelleriyle birlikte ilçede ticari alanda faaliyet yürüten ekmek fırınlarını sıkı bir şekilde denetledi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatları ile vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmeleri için yapılan denetimlerde ekmek fırınları, gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve iş yeri açma ruhsatları kontrol edildi. İlçede yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, fırınlardan istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yaparak eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunurken kurallara uyan işletmelere teşekkür ettiler. Öte yandan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilçede yapılan denetimlerin periyodik olarak yürütüldüğünü belirterek, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve üretim yapan işletmelerimizin bu doğrultuda gerekli tedbirleri alarak üretim yapmalarını aralıksız bir şekilde kontrol ettiklerini söyledi.

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