Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hipodrom yolunu yeniledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Hipodromu yolunu yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı, Diyarbakır Hipodromu yolunu yeniden düzenleyerek asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışması yürütüyor. 700 metre uzunluğundaki hipodrom yolunda eski asfaltı söken ekipler, yolu 8 metreye genişleterek 2 bin 800 metreküp taş dolgu yaptı. Yola 2 bin 275 metreküp temel ve alt temel malzemesi serdi, bin 400 ton sıcak asfalt sererek yolu yeniledi. Sıcak asfalt serme çalışmalarını tamamlayan ekipler, genişliğini 4 metreye çıkardığı kaldırımda 2 bin 800 metrekare döşeme ve ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Dekoratif aydınlatma direkleri ile ışıklandırılacak yol 3 gün içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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