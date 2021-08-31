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Diyarbakır’da kentsel dönüşüm projesi anahtar teslim töreni yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakırlı bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmayı hak ediyor”

İHA

Diyarbakır’da kentsel dönüşüm projesi anahtar teslim töreni yapıldı Vali Münir Karaloğlu: “Diyarbakırlı bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmayı hak ediyor”

Diyarbakır’da devam eden projeler arasında yer alan Dicle ve Feritköşk Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine anahtarları düzenlenen törenle verildi. Anahtar teslim töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakırlı çok daha çağdaş, çok daha sağlıklı ve her hangi bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmayı hak ediyor” dedi.
Diyarbakır’da devam eden projeler arasında yer alan Dicle ve Feritköşk Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında anlaşılan hak sahiplerine anahtarların törenle verildi. Büyükşehir Belediyesi Ali Emri Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlen törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Çevre Şehircilik il müdürlüğü görevlileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve kentsel dönüşüm kapsamında anahtarlarını alacak olan vatandaşlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, “Valim size, sizin şahsınızda hükümetimize, bakanlığımıza ve sizin tüm çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Bunu ben Diyarbakır’da büyümüş bir arkadaşınız olarak, Diyarbakır’ın güzelleşmesini, güzelleştirilmesini ve laik olduğu değere sahip olmasını isteyen bir Diyarbakırlı olarak istiyorum ve onun için teşekkür ediyorum. Allah, gönül huzurunda ve kardeşlik içerisinde hak sahiplerinin oturmasını nasip etsin” dedi.

“Kentsel dönüşümü büyükşehir belediyesi ekibi olarak biz devam edeceğiz”
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada kentsel dönüşümü büyükşehir belediyesi ekibi olarak kendilerinin devam ettireceğini söyledi. Vali Karaloğlu, “Çevre Şehircilik Bakanlığımız Diyarbakır merkezde, farklı ilçelerde ve farklı mahallerde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış durumda. İşte bugün konuşmuş olduğumuz, Fiskaya bölgesi, Dicle Mahallesi ve Feritköşk Mahallesi 2017 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından riskli alan ilan edilmiş, daha sonra bölgede hem hak sahipliği hem gayrimenkul değerlendirme çalışmaları yine bakanlığımız tarafından tamamlanmış ama son dönemde Türkiye genelindeki büyük afetler ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın iş yükünün artması dolayısıyla biz bakanımızdan, bundan sonraki kısmında yetki devri yaparsanız büyükşehir belediyesi olarak bakanlığımızla işbirliği ve yardımlaşmaya hazırız dedik. Onlarda bizlere güvendiler, yetki devrettiler ve bundan sonraki kısmını büyükşehir belediyesi ekibi olarak biz devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümde vatandaşın devletine ve bize güvenmesi çok önemlidir”
Fiskaya Kentsel Dönüşümünün Diyarbakır’a hayırlı olmasını temennisinde bulunan Vali Karaloğlu, "Bugün anahtar teslim alacak vatandaşlarımız, İnşallah yeni konutlarında huzur içerisinde güvenle yaşamlarını devam ettirsinler ve onlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki kentsel dönüşüm çalışmalarımızda inşallah bundan sonrada kentsel dönüşüm çalışmalarımız ihtiyaç olan bölgelerde devam edecektir. Elbette kentsel dönüşümde vatandaşın devletine ve bize güvenmesi çok önemlidir. Biz kesinlikle vatandaşın mağdur olmasına gölümüz razı olmaz. Ben kentsel dönüşümde görüştüğümüz vatandaşın yerine kendimi koyarak görüşüyorum ve ben olsaydım nasıl davranırdım gibi düşünüyorum. Bizim az önce görüntülerini vermiş olduğumuz hiçbir konutta, hiçbir Diyarbakırlı hemşehrilerimizin oturmasına gönlümüz razı değil. Diyarbakırlı çok daha çağdaş, çok daha sağlıklı ve her hangi bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmayı hak ediyor” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından hak sahibi 10 vatandaşa anahtarları teslim edilirken, toplamda 33 vatandaş ile anlaşıldığı, onların anahtarlarının da daha sonra yapılacak etkinlikle verileceği öğrenildi.
Anahtarlarını teslim alan vatandaşlar, kentsel dönüşümden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, artık huzurlu bir evde oturmanın mutluluğunu yaşandıklarını söyledi. Yapılan etkinlik toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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