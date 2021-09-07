Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'da, bahçenin su kuyusunda bulunan köpekler, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Hani ilçesi Anıl köyünde bir vatandaş köyden uzakta olan bahçesine giderken, su kuyusunda köpek sesi fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından AFAD'a bilgi verdi. AFAD ekipleri bölgeye gelerek köpekleri düştükleri kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Diyarbakır AFAD müdürlüğü ekipleri tarafından 7 metrelik kuyuda kurtarma operasyonu başlatıldı. Su ve balçık içinden kurtarılan köpekler yıkanıp temizlendikten sonra doğaya sağlıklı bir şekilde bırakıldı.

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