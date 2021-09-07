Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA

Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da, bahçenin su kuyusunda bulunan köpekler, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Hani ilçesi Anıl köyünde bir vatandaş köyden uzakta olan bahçesine giderken, su kuyusunda köpek sesi fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından AFAD'a bilgi verdi. AFAD ekipleri bölgeye gelerek köpekleri düştükleri kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Diyarbakır AFAD müdürlüğü ekipleri tarafından 7 metrelik kuyuda kurtarma operasyonu başlatıldı. Su ve balçık içinden kurtarılan köpekler yıkanıp temizlendikten sonra doğaya sağlıklı bir şekilde bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi
Bağlar Belediyesi’nden örnek uygulama Kullanılmayan giysiler için ilçenin işlek noktalarına geri dönüşüm konteynerleri bırakıldı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden örnek uygulama Kullanılmayan ...
Evlat nöbetindeki acılı annenin feryadı Anne Semra Küçük: “Oğlumun engeli var, sadece yüzde 20 görüyor”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı annenin feryadı Anne Semra ...
Babalarını kaybeden çocukları ziyaret eden Başkan Beyoğlu, yetimlere eğitim desteği sağladı
YEREL HABERLER Babalarını kaybeden çocukları ziyaret eden Başkan ...
Telkari sanatıyla geçen 64 yıl
YEREL HABERLER Telkari sanatıyla geçen 64 yıl
Yeni mekan açmak isteyenlere tasarımcı Eş’ten tavsiyeler
YEREL HABERLER Yeni mekan açmak isteyenlere tasarımcı Eş’ten ...
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda ...
Kedi ile tavukların dostluğu Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti
YEREL HABERLER Kedi ile tavukların dostluğu Tavukların boynuna ...
DÜ’de teknoloji destekli etkinlik tasarlama projesi gerçekleşti
YEREL HABERLER DÜ’de teknoloji destekli etkinlik tasarlama projesi ...
Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı ilk ders gününde, öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı ilk ders gününde, ...
Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi projesi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi projesi protokolü ...
14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Afet bilincini geliştirmek üzere AFAD deprem simülasyon tırı forum AVM'de
YEREL HABERLER Afet bilincini geliştirmek üzere AFAD deprem ...
Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru ...
DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır’da tekstil sektörü işletmecileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya Diyarbakır’da tekstil sektörü ...
Bağlar Belediyesinin desteklediği öğrencilerin konservatuvar rekoru
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinin desteklediği öğrencilerin ...
Yenişehir’de yeni eğitim yılı
YEREL HABERLER Yenişehir’de yeni eğitim yılı
Diyarbakır’daki göletlere 1 milyon 280 bin balık bırakıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki göletlere 1 milyon 280 bin balık ...
Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gelin, teslim olsun
Kömür aldı, göktaşı çıktı Diyarbakır’da bir vatandaş kömür aldı, içerisinde 8 kilogram ağırlığında göktaşı çıktı
YEREL HABERLER Kömür aldı, göktaşı çıktı Diyarbakır’da bir vatandaş ...
Kayapınar, Lice ve Kulp’ta 80 bin metrekare yol yapılacak
YEREL HABERLER Kayapınar, Lice ve Kulp’ta 80 bin metrekare yol ...
Diyarbakır'da karate turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da karate turnuvası yapıldı
Diyarbakır’da ‘Can Dostları'nın yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Can Dostları'nın yeni yuvasındaki ...
Başkan Koç, Zabıta Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Koç, Zabıta Haftasını kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.