Diyarbakır'da öğrencilere itfaiye eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik teorik ve pratik eğitimler veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri, öğrencileri, LPG ve doğal gazdan kaynaklı, konutlarda veya iş yerlerinde meydana gelebilecek yangınlarda, yoğun duman ve zehirli gazlar, ysc, b sınıfı yangınlar ile ilgili bilgilendirdi.



İtfaiye kıyafeti giyen öğrenciler yangına müdahale etti

Yenişehir Şehitlik Mahallesinde bulunan Gazi Ortaokulu’nda yapılan pratik eğitimde öğrencilere itfaiye kıyafeti giydiren ekiplerin kontrollünde, LPG, doğal gaz ve sıvı yangınlarında meydana gelebilecek yangınlara müdahale etme ile ilgili tatbikat yaptırıldı. Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yöneltti.

Eğitim programı öğrencilerin, sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası dolayısıyla arasında kent merkezi ile ilçelerde belirlenen okulları eğitim programları düzenleyecek. Ayrıca, itfaiye yerleşkelerini ziyaret etmek isteyen öğrenci ve vatandaşları da ağırlayarak bilgilendirmelerde bulunacak.

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