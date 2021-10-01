DÜ'de 'Tüm Boyutlarıyla Silvan Barajı' çalıştayı

Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Tüm Boyutlarıyla Silvan Barajı' çalıştayı düzenlendi.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen çalıştayın açılışına Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, dekanlar, akademisyenler, kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, GAP’ın Atatürk Barajı ve eklentilerinden sonraki en büyük projesi olan Silvan Barajı ve bileşenlerinin tüm üniteleriyle tamamlanma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Cıdıroğlu, "Silvan Barajı ve bağlantılı yapıların da parçası olduğu GAP ise yarım asra yaklaşan zaman dilimi boyunca ülkemizin kalkınma hamlesinin mihenk taşlarından biri olmuştur" dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, GAP kapsamında inşa edilmesi planlanan son baraj olan Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama barajı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Karakoç, "Çalıştayımız ile Silvan Barajı’nın bölge ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra sosyokültürel faydaları da önemli görülmektedir. Bununla birlikte çalıştayımız, sanayi, istihdam, üretim ve tüketim konusunda da kamuoyuna bilgiler sunmaktadır" diye konuştu.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu adına konuşan Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan ise, "Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri gerek kendi aralarında, gerekse de kendi sınırları içerisinde homojen değildir. Bu durum ister gelişmiş, isterse de gelişmekte olan ülkelerin tamamı için geçerlidir. Coğrafi açıdan deniz, göl, akarsu gibi doğal, ulaşım aksları gibi lojistik, üretim ve istihdam olanakları gibi ekonomik, başkent olma gibi idari faktörler şehir ve bölgeleri gelişim açısından avantajlı konuma yükseltebilmektedir. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması ise tüm ülkelerin üstesinden gelmeye çalıştığı bir problemdir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çetin Öner’in moderatörlüğünde "Günümüz Küresel Sürecinde Çevre ve Önemi, Bölgesel Kalkınmasında Silvan Projesi" konulu panel gerçekleşti. Panele Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Esra Siverekli konuşmacı olarak katıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Silvan Proje Müdürü Murat Yıldırım’ın sunumu ile panel sona erdi.

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