Başkan Beyoğlu'nun eşi, yaptığı hayır işleriyle ihtiyaç sahibi kadınların umudu haline geldi

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, ilçedeki ihtiyaç sahibi kadın vatandaşlara yönelik yaptığı hayır işleriyle dikkat çekiyor.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, yaptığı sosyal temalı çalışmalar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayır işleriyle ilçedeki kadınların sevgisini kazandı. Kendi çalışma ve araştırmaları sonucu tespit ettiği kadınları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını alıyor. Hastalardan yeni doğum yapan kadınlara kadar bir çok kesimi ziyaret ettiğini anlatan Beyoğlu, "Duadan başka hiçbir beklentimiz ve hesabımız yok. İnsanımızın yüzünü güldürüp Allah’ın rızasını kazanırsak bundan daha büyük hediye olmaz. Her hafta ortalama 510 ailemizi ziyaret ederek dertleşiyor, ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılıyoruz. Bunların içerisinde hastalar ve yeni doğum yapan kadınlar önemli bir yer tutuyor. Bizim tespit ettiklerimizin dışında bize ulaşanlar var. O kadar çok talep var ki yetişmekte zorlanıyoruz. Ama bu ilgiden çok memnunuz. Demek ki insanlarla aramızda güzel bir bağ oluşmuş” dedi.



Kadınlar için piknik programı düzenledi

Kadınlara yönelik sosyal içerikli çalışmalarla öne çıkan Dürdane Beyoğlu, çoğunluğu Bağlar’da yaşayanlardan oluşmak üzere 100’e yakın kadın vatandaşın katılımıyla Ergani yolu üzeri Devegeçidi mevkisinde yapılan piknik programına katıldı. Kadınların çalışma hayatının yanı sıra sosyal projelerde daha aktif rol oynaması gerektiğini kaydeden Beyoğlu, "Kadının elinin değdiği işlerde başarı olur. Hep beraber sosyal sorumluluk içeren projelerde daha etkin ve öncü olmalıyız. Güzel ve verimli bir program oldu. Ziyaretlerimiz sırasında tanıştığımız kadınlarla bir araya gelerek dertleştik. Bundan sonra da böyle çalışmalarımız devam edecek inşallah” diye konuştu.

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