Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı Kombi uzmanı Yunus Yıldırım: “Merdiven altı bakım patlamaya neden olabiliyor”

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Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı. Bakımları yapılmayan petek ve kombilerin gaz sarfiyatı ve arızaları arttırdığını belirten uzmanlar, yetkili servis elemanı olmayanların yaptıkları bakımlarda

büyük sorunlar yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

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