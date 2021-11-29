Türk Kızılay’ından Çüngüş’e gönül köprüsü

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Türk Kızılay’ı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçe şubesi gönül köprüsü kurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Derneği Çüngüş Şube Başkanı Nazim Yıldızhan ve ekibi daha önce belirlemiş oldukları ailelere hazırladıkları paketleri ulaştırdı. Olumsuz hava şartları demeden gönüllere dokunmaya çalışan ekipler, fedakarlıkla çalışmalarına devam ediyor.

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