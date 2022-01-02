Diyarbakır'da 2021 hizmetlerle geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da 2021 hizmetlerle geçti

İHA

Diyarbakır'da 2021 hizmetlerle geçti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdi.
Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde bir yılda Diyarbakır Surları’nın restorasyonundan, merkez ve kırsal yollara, park, bahçe, bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda kente değer katan çalışmalar yürüttü. Büyükşehir Belediyesi, surların ayakta kalan 98 burcundan 24’ünde restorasyon çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinin Diyarbakır Surlarının Benusen, Yedikardeş, Selçuklu, Urfakapı ve Nur burçlarında 10 Ağustos 2020’de başlattığı restorasyon çalışmasına, İç Kaledeki 11 iç kale burcu, 2 dış kale burcu olmak üzere aynı zamanda Amida Höyük çevresini çevreleyen istinat duvarlarının yapılması ve Dağkapı ve Tek Beden olarak bilinen 1, 2, 5 nolu burçlar ile 7 ve 8 nolu burçlarındaki restorasyon çalışmalarının eklenmesiyle 24 burç çalışma kapsamına alınmış oldu.
Ayrıca, Benusenbölgesinde surlara bitişik 300 bağımsız yapı, 15 milyon liralık bedelle kamulaştırılarak surların ihtişamı ortaya çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışması yürüttü. Ağaçlandırılan meydanda, zemine kente özgü ve mekânın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2500 metrekare de küptaş döşenirken ışıklandırma için dekoratif aydınlatma direkleri kullanıldı.

Fiskaya Şelalesi yeniden aktı
Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akmasını sağladı. Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrini bir arada görme imkanı sağlayan cam teras ve kafe inşa edildi. Tekrar akar hale getirilen şelale yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu.

Yollar yenileniyor
Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli ve Prof. Dr. Necmettın Erbakan Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu, Siverek, Hipodrom yolu, Kumlu sokakta yol yenileme çalışmaları tamamlandı. “Kırsala 1200 kilometre yol” hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal mahallelerde planlanan sathi kaplama ve parke döşeme çalışması yaptı.

Diyarbakır Türkiye’nin lojistik üssü olacak
Güneydoğu’da bir ilk olacak olan Lojistik Merkez, 217 hektar üzerine kurularak Türkiye’nin en büyük lojistik üssü haline gelecek. Demiryolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, demiryolu yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8,5 bin 600 metrekarelik 11, 2 bin 900 metrekarelik 23 depo yer alacağı merkezde, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, demiryolu terminali, 700 araçlık tır parkı, akaryakıt istasyonu bulunacak. Diyarbakır’ı Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak olan “Diyarbakır Lojistik Merkezi” ihalesinin imza töreni 28 Ekim 2021’de yapıldı.

Diyarbakır’ı tehdit eden 50 yıllık çöp sorunu EKAY ile çözüldü
Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu kaynağı olan Karacadağ’ı, uzun yıllardır kirleten ve hiçbir yönetim tarafından yapılamayan EKAY (Entegre Katı Atık Yönetimi) projesinin birinci etabını 66 gün gibi kısa sürede tamamladı. Yapişletdevret modeliyle gerçekleştirilen projeyle Karacadağ bölgesinde bulunan vahşi depolama alanındaki duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi. Kurulan tesisle çöpten elektrik üretilmeye başlandı.

20212022 Kültür Sanat Sezonu Feqiye Teyran’a adandı
Büyükşehir Belediyesi, 20212022 Kültür ve Sanat Sezonunu Klasik Kürt Edebiyatının en önemli ve en tanınan mutasavvıf şairlerinden Feqiyê Teyran’a adadı. Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca her yaştan Diyarbakırlının ilgi gösterdiği 425 kültür, sanat etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, kendi serasında ürettiği 2 milyon 200 bin yazlık mevsimlik, 1 milyon 221 bin kışlık mevsimlik çiçek ve 200 bin lale ile kentin cadde ve bulvarlarını süsledi.
Daha yeşil bir kent için başlatılan “Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı” gibi ağaçlandırma kampanyası ve fidan dikme çalışmalarıyla kent merkezi ve ilçelerde 67 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın Fethi etkinlikleri kapsamında Lice’de bulunan Ashabı Kehf mağarasının çevre düzenlemesini yaptı. 28 Mayıs Cuma günü düzenlenen “Ashabı Kehf ve Uyanış Günü” etkinliğinde 5 bin kişi birlikte namaza durdu. Büyükşehir Belediyesi, Hani’ye bağlı Kuyular Mahallesi Piraziz dağlarında yüksek bir tepede bulunan ve binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Pir Aziz türbesinin çevre düzenlemesini yaptı. Bölgenin yamaç paraşütüne elverişli olması nedeniyle, alanda yamaç paraşütü pisti yapıldı.

Diyarbakır yeniden keşfediliyor
Diyarbakır’ın, tarihi ve turistik güzellikleri ile ön plana çıkması için doğa yürüyüşleri düzenlendi. Karacadağ’ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO’ya yapılan müracaatın ardından bölgenin bilinirliğinin artırılması amacıyla bisiklet turu ve “Lav Yolu” doğa yürüyüşü yapıldı. Lice ilçesinde bulunan Büyük İskender’in doğu seferi sırasında ordusunu sakladığı mağaralar ile Dicle Nehri’nin doğduğu kaynaklardan biri olan Bırkleyn Mağaralarına doğa doğa yürüyüşü düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri Tabiat Parkı olarak tescil edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda başlatacakları projeyle bölgenin turizme kazandırılması ve günübirlik ziyaret edecek doğa tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayabileceği doğaya uygun tesisler inşa edecek.

Eğitime tam destek
Büyükşehir Belediyesinin bütün gençlik faaliyetlerini tek çatı altında topladığı Uyanış Gençlik çalışmalarından, 7 bin 250 çocuk “bilgievleri”nden, 7 bin genç “Akademi Lise”lerden, 220 genç “Konukevi Kız Yurdu”ndan faydalandı. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçileri destekledi, kırsal mahallelerde çalışma yürüttü. 2021 yılının sert kabuklu meyve yılı ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen “Sert Kabuklu Meyvelerin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” ile 20212022’de 5 bin 500 dekar, 2023’te ise 45 bin dekarlık sert kabuklu meyve bahçesiyle Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, yetim destek projesi ile 1000 çocuğa şefkat elini uzattı. Ayrıca, 12 bin 222 aileye “Sosyal Yardım Kartı”, 48 bin 624 aileye gıda paketi, 1514 kişiye giysi, 66 kişiye hasta yatağı, 18 tekerlekli sandalye, 4 bin 800 hijyen ve temizlik paketi yardımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç ...
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç ...
HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç talebiyle disipline sevk etti
YEREL HABERLER HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Akkul'u ihraç ...
Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların ...
Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların gözyaşı bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Kaçın gelin, anne babaların ...
DİSKİ’den içme suyuna yeni şebeke hattı
YEREL HABERLER DİSKİ’den içme suyuna yeni şebeke hattı
Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte işitme engelli eşiyle tanışıp evlendi İşitme engelli derneğine gitti iki yıl gönüllü tercümanlık yaptı, dernekte tanıştığı üyeyle evlendi İşitme engelli tercümanı Tuba Ersöz: “Tercümanlık sırasında eşimle tanıştım. Hem işaret dilini çok daha güzel bir şekilde öğrendim. Onların dünyasını öğrendim, onların dünyasına girdim” “Ev içinde iletişimimiz genel olarak işaret diliyle, 6 yaşındaki kızım babasının durumunu bildiği için işaret dilinde bir şeyleri istiyor” “Dernek başkanımız dahil buradaki herkes işitme engelli. Herkes işaret diliyle birbirleriyle iletişim kuruyor” “Bizim yetişemediğimiz birçok alan var. Hastanede yanlış tedavi görebiliyorlar. Adliye de yanlış işlem uygulanabiliyorlar. Maalesef bu yönden çok mağdurlar”
YEREL HABERLER Ablasıyla iletişim kurmak için gittiği dernekte ...
Sur çevresinde yıkım çalışmaları sürüyor Ben u Sen 5'inci etap yıkım çalışmalarına başlandı Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarına katılarak, Mimarlar Odası’na sert tepki gösterdi
YEREL HABERLER Sur çevresinde yıkım çalışmaları sürüyor Ben u Sen ...
5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak ...
5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak ...
PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı
Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ediyor
YEREL HABERLER Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ...
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşmak için 2022 yılının ilk gününe buruk girdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşmak için ...
Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşların hakim olamadı
YEREL HABERLER Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev ...
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu
YEREL HABERLER Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el ...
İçme suyunda indirimli dönem başladı
YEREL HABERLER İçme suyunda indirimli dönem başladı
DÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Akdağ’dan hastalara moral
YEREL HABERLER DÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Akdağ’dan hastalara ...
Diyarbakır’da yeni trafik ceza tarifesi alkollü sürücülere kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yeni trafik ceza tarifesi alkollü ...
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm yeni yıla sağlık emekçileriyle girdi
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet ...
Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed Geylani'
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed ...
Diyarbakır’da 2022 yılının ilk bebeği 'Muhammed Geylani' oldu Anne ve bebeği ziyaret eden Vali Yardımcısı Coşkun çeyrek altın hediye etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2022 yılının ilk bebeği 'Muhammed ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılda güvenlik görevlileriyle denetim yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılda güvenlik ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti Güvenlik güçlerine çorba ikramında bulunan Vali Karaloğlu, vatandaşlara da çikolata ikram etti
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılın ilk ...
Ceylan Karavil’de yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Ceylan Karavil’de yeni yıl coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.