Ailelerin direnişi sürüyor Evlat nöbetindeki anne, çocuğunu HDP’den istedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti 863'üncü gününde de kararlı bir şekilde devam ederken, aileler HDP’den çocuklarını istiyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 863’üncü gününde sürüyor. Hakkari’de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide Öner’in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tutuyor. Kızının 2014 yılında HDP tarafından 23 yaşındayken kaçırılıp PKK’ya teslim edildiğini ileri süren anne Zebude Öner, “Kızımı HDP götürüp PKK’ya teslim etti, 8 yıldır hiçbir haber alamıyoruz. Bu anneler ile birlikte burada olacağım, kızım gelmeyinceye kadar gitmeyeceğim. Kızım korkma, gel teslim ol. Evine gel. Devletimiz ceza vermiyor, korkma gel” dedi.

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