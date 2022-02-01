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Türkiye’nin enerji alanında önde gelen gruplarından Eksim Holding’de CFO pozisyonuna enerji sektörünün deneyimli ismi Bora Çermikli atandı.

Enerji, gıda ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer alan Eksim Holding’de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı. Çermikli, holding ve bağlı tüm şirketlerde finansal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacağı bildirildi.

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