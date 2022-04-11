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İş kadınlarından köyde çocuk festivali EUAVAKFI'nın gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi

İHA

İş kadınlarından köyde çocuk festivali EUAVAKFI'nın gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi

Ankara’dan Diyarbakır’a köprü kuran iş kadınları, geleneksel hale getirecekleri çocuk festivalinin ilkini gerçekleştirdi. Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı'nın (EUAVAKFI) gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yarımkaş köyünde gerçekleştirilen 1. Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı. Ankara’dan köprü kurarak EUAVAKFI tarafından köye geceden lunapark gibi oyun alanları oluşturularak, hediyeleri dağıtarak kutlanılan festival gün boyu devam etti. İftar sonrası da birçok etkinlikler ile devam edecek olan festivalde çocuklar doyasıya eğlendi, ebeveynleri mutlulukla izledi.
EUAVAKFI kurucularından Emel Uslu Atik, geleneksel hale getirecekleri festivalin çok güzel geçtiğini kaydetti. Atik, “Yaklaşık 20 yıldır doğuda kadın ve çocuk projeleri üzerinde eğitimler veriyoruz. Son 1 yıldır vakıf kurarak yaptığımız, işleri daha kurumsal devam etmekti. Bu kurumsal çatı altında ilk birinci geleneksel çocuk festivali adı altında Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yarımkaş Mahallesi'ndeyiz. Amacımız 23 Nisan haftasında çocuklara bu neşeyi yaşatmak, özellikle Ramazan ayında hayırlı bir güne denk gelmesi de daha fazla mutlu etti bizi. İftardan sonra da birazcık Ramazan şenliği gibi Hacıvat ve Karagöz gibi Ramazan'a uygun etkinlikler gerçekleştireceğiz. Burada şişme oyuncaklarımız, tahta bacaklarımız gibi birçok etkinliğimiz var. Amacımız çocukları mutlu etmek. Bu vatan hepimizin hep birlikte mutlu çocuklar, gelecek diyoruz. Bugünkü demo niteliğinde festivalimizi her yıl daha büyütüp genişleterek yapacağız, sürekli yapmayı hedefliyoruz. 20 kişilik ekip ile yollardalar. Bu Ramazan gününde kendilerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.
Köy çocuklarından Havva Türkoğlu ise çok eğlendiklerini, sabah uyandığı gibi direkt etkinlik alanına geldiğini söyledi. Çocuklardan Asmin Altınkalem de sabah uyandığında şoka uğradığını, köyü birileri tarafından balonları şişirilerek oyun salonuna dönüştürdüklerini, doyasıya oyun oynadıklarını vurgulayarak projeyi gerçekleştiren Emel ablalarına teşekkür etti.

“Birçok çocuk böyle etkinlik görmemişti”
Yarımkaş Köy Muhtarı Salih Gülşer, bu tür etkinliklerin gerçekleşmesinin kendilerini sevindirdiğini kaydederek, birçok çocuğun böyle bir etkinliğe ilk kez katıldığını vurguladı. Gülşer, “Güzel bir etkinlik oldu. En azından burada çocukları sevindirdiler. Bu çocukların birçoğu böyle bir organizasyon etkinliklerini görmediler. Köyümüz adına çok güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.

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