Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi



ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)KONYA´dan çocuklarını görmek için gittiği İzmir´de eski eşi Yalçın Polat´ın boğarak öldürdüğü Remziye Tüysüz´ün cenazesi Diyarbakır´da toprağa verildi.

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için 13 Nisan'da bir süre önce boşandığı Yalçın Polat'ın İzmir´in Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gitti. Aynı günün gecesi Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren bir yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın Polat'ın babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polat´ın yakalanması için çalışma başlatan polis, başka bir suçtan da arandığı ve araç kiraladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis, Polat'ın evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, yakalanıp, gözaltına alındı. Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Cinayet sırasında çiftin çocuklarının babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi.

Remziye Tüysüz´ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesine getirilen Tüysüz'ün tabutunun üzerine yazma örtüldü. Remziye Tüysüz, Hz. Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çermik ÇERMİK(Diyarbakır),(DHA)

2022-04-15 15:52:51



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