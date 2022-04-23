Diyarbaır’da 23 Nisan etkinlikleri

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında etkinlik düzenlendi. Kutlamalara Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, Diyarbakır Ak Parti Milletvekili Oya Eronat, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Anıt Park’taki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kent Meydanı’ndaki kutlamalarla devam etti. Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılı nedeniyle yayımladığı mesajı okundu. Mesajın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kutlamalarda merkez Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından dans ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Vali Karaloğlu, yıldızlar halk oyunları gösterisinde Türkiye 1’incisi olan Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

Program, öğrencilerin şiir ve müzik dinletisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.